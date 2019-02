Siegfried Mureșan, despre primul vot pentru procuror european care o clasează pe Kovesi pe locul al doilea: Nu are nicio însemnătate pentru audierea și votul din Parlamentul European

"Votul indicativ dat ieri în Consiliu în cazul procedurii de selecție a Procurorului European nu are nicio însemnătate pentru audierea și votul care vor avea loc în Parlamentul European pe 26 februarie. Parlamentul European nu este o anexă a Consiliului. Vom ține audierea și vom face propria evaluare noastră", spune europarlamentarul Siegfried Mureșan.Potrivit acestuia, de multe ori în procesul legislativ rezultatul final diferă de ceea ce a vrut Consiliul la început."Eu am văzut-o cu ochii mei anul trecut când am negociat întreg bugetul Uniunii Europene ca negociator șef al Parlamentului European. Consiliul a vrut un buget mai mic decât proiectul de buget propus de Comisie. Parlamentul a vrut un buget mai mare decât proiectul de buget propus inițial de Comisie. Rezultatul pe care l-am negociat eu a fost un buget mai mare, adică așa cum a vrut Parlamentul, nu cum a vrut Consiliul", explică europarlamentarul. Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul al doilea, la egalitate cu candidatul Germaniei, în urma votului în COREPER, care reunește ambasadorii statelor Uniunii Europene la Bruxelles. Pe locul 1 s-a situat candidatul Franței, Jean-François Bohnert (58 de ani), cu 50 de voturi, urmat de Kovesi și candidatul Germaniei, Andrés Ritter (54 de ani), fiecare cu câte 29 de voturi, potrivit unor surse diplomatice, potrivit surselor HotNews.Consiliul COREPER este prezidat de România, care deține președinția Uniunii Europene.​Procedural, ambasadorii celor 22 de state membre care au aderat la mecanismul procurorului european au punctat cu 1, 2 sau 3 puncte pe fiecare dintre candidați, au mai spus sursele. Pe 27 februarie Consiliul COREPER are o nouă reuniune programată.În paralel, în Parlamentul European, unde se derulează procedura separată de numire a procurorului-șef european, Comisia LIBE (libertăți civile, justiție și afaceri interne) este cea competentă în acest proces, însă în ultimele zile și Comisia CONT (control bugetar), care se ocupă de directiva privind protejarea intereselor financiare ale UE (fonduri europene), a cerut sa participe la audieri și la votul asupra procurorului-șef european.În Comisia LIBE, din care face parte și Monica Macovei, Kovesi câștigase susținere importantă, în primul rând de la grupul Popularilor Europeni (PPE), cel mai mare, dar și de la ALDE sau de la Verzi au fost atitiudini favorabile ei. În Comisia CONT, dintre europarlamentarii români, unul dintre vicepreședinți este Cătălin Ivan, independent, fost PSD-ist, un dușman al lui Liviu Dragnea. Foarte importanți la voturile din comisii sunt însă coordonatorii de grupuri.În 26 februarie, Comisia LIBE avea programată audierea candidaților la funcția de procuror-șef european. Dacă Parlamentul European și Consiliul UE nu vor ajunge la același candidat pentru a fi numit, cele două instituții colegiuitoare vor trebui să negociezi în continuare.