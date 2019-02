CJ Ilfov cere despăgubiri medicului fals de la Spitalul Județean. A fost depusă plângere la parchet

„În urma controlului făcut la Spitalul Județean Ilfov, după cele sesizate în presă, Consiliul Județean Ilfov a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2, pentru posibile fapte penale. Ca urmare a suspiciunilor de infracțiuni comise de Raluca Daniela Bârsan, Consiliul Județean Ilfov se consideră prejudiciat și a solicitat obligarea numitei la plata unor despăgubiri, constituindu-se ca parte civilă”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Ilfov.Potrivit sursei citate, ancheta administrativă a arătat că:- în cazul Ralucăi Daniela Bârsan, comparând copia diplomei de licență cu alte diplome eliberate în același an de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, au fost constatate mai multe diferențe, care conduc la suspiciunea rezonabilă a unui fals.- din dosarul de personal lipseau documente obligatorii conform fișei postului de medic voluntar: diploma de medic specialist și avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor- dosarul de personal nu a fost actualizat din 2014 până în prezent, ceea ce duce la suspiciunea exercitării în această perioadă a unei activități în afara cadrului legal- documentele existente în dosar și neconcordanța vizibilă dintre ele ridică suspiciunea că pe toată perioada de voluntariat Raluca Daniela Bârsan a desfășurat activitate mediacală într-o secție a unui spital public, fără să aibă pregătirea obligatorie minimă necesară.- actualul șef al secției de Ginecologie, dr. Dorin Bejan, a declarat că erau ”semne indirecte privind lipsa studiilor de specialitate ale Ralucăi Daniela Bârsan, acestea fiind aduse la cunoștința fostei șefe de secție, dr. Roxana Dragu.”Totodată, în comunicatul menționat se mai arată că reprezentanții Consiliului Județean Ilfov au cerut Spitalului Județean Ilfov să facă o cercetare disciplinară și toate persoanele vinovate să fie sancționate.„La nivelul Spitalului Județean Ilfov s-a constituit o nouă comisie de disciplină, pentru că din vechea comisie de disciplină făcea parte și dr. Roxana Dragu, fosta șefă a secției de Ginecologie. Prima ședință a comisiei nou create a avut loc azi, 20 februarie. Reprezentanții Consiliului Județean consideră necesar ca printre cei sancționați să se afle și directorul medical al spitalului, Cristina Stoica. Directorul medical ar trebui demis din funcție, pentru că a trecut sub tăcere faptele petrecute. Considerăm că cel puțin aceeași sancțiune se impune și în cazul fostei șefe a secției de ginecologie, dr. Roxana Dragu, pentru că a permis să activeze sub îndrumarea ei un medic fals, dar și în cazul celorlalte persoane care vor fi găsite responsabile pentru situația creată”, mai arată sursa citată.De asemenea, conducerea Spitalului Județean Ilfov a decis că din 20 februarie Dan Blendea nu mai este purtător de cuvânt. Înlocuitorul său va fi desemnat în perioada următoare.Jurnaliştii de la Libertatea au scris despre încă un caz de fals medic care activa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, la Secția de ginecologie.Este vorba despre Raluca Daniela Bîrsan, în vârstă de 30 de ani, care şi-ar fi falsificat diploma de studii şi, pe baza unui contract de voluntar cu activitate medicală, ar fi lucrat 10 ani cu pacienţii la Secţia de Ginecologie a Spitalului de Urgenţă Ilfov.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat că diploma de studii a femeii este falsă, subliniind că va fi depusă o plângere.