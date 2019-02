​VIDEO Un român din Italia și-a distrus mașina în fața secției de poliție în semn de protest față de noul cod rutier: „Suntem cetățenii nimănui”

Un român din Italia și-a distrus maşina chiar în faţa unei secţii de poliţie, după ce a automobilul i-a fost pus sub sechestru, în conformitate cu noua lege a codului rutier, intrată în vigoare în decembrie 2018. Românul şi-a filmat gestul şi a transmis live pe facebook acţiunea sa de protest, cu un mesaj adresat ministrului de Interne italian, Matteo Salvini, considerat vinovat de introducerea noilor sancţiuni: „Ia, Salvini, maşina, ia-o!”. În câteva zile, video-ul a devenit viral pe internet.Hotnews.ro l-a contactat pe protagonistul episodului, pentru a afla mai multe detalii despre cum au decurs lucrurile şi de ce a recurs la gestul extrem.

Ergean e originar din Brăilă şi are reşedinţa în Italia. Locuieşte împreună cu soţia sa in provincia Latina, la 170 de km de Roma. Ne spune că ştia de modificarea codului rutier italian şi de maşinile cu număr românesc confiscate în Peninsulă.

“Mă costa 2.500 de euro să pun maşina în regulă”

“De când am auzit de noua lege, am ţinut maşina mereu pe dreapta. Am fost la motorizazzione (biroul de înmatriculări, n. red.) şi m-am interesat cât mă costă să îmi pun număr italian. Apoi am fost şi la asigurări. Am aflat că îmi trebuie circa 2.500 de euro să fac totul, deşi maşina valorează cam 700 de euro. Aşa am început să strângem banii necesari. Vineri, pe 15 februarie, am decis totuşi să merg la supermarket cu soţia, să facem nişte cumpărături pe o săptămână. Ne-am gândit că e doar la un km de casă, nu o să avem probleme”.

În drum, au fost opriţi însă de organele de poliţie: “Erau doi, ne-au oprit la 600 de metri de casă. Ne-au dat amenzi: 500 de euro pentru că aveam număr străin şi alta pentru că nu aveam centura pusă. Mi-au spus să plătesc amenda şi să duc maşina într-un garaj închis sau într-o curte. Le-am spus că nu am garaj sau curte privată, au spus că nu-i interesează. Nu aveam 500 de euro la mine, aşa că mi-au spus pe loc că ne iau maşina şi au chemat sa o ia pe platformă”.

„Am filmat, să ajungă video până la guvernanţi, să vadă cum suntem trataţi în Italia”

De supărare, Ergean a decis să facă un video live în care să povestească ce i s-a întâmplat: „Mie mi s-a părut că erau bucuroşi să facă actele, că ne-au prins. Am început să filmez, ca să vadă toată lumea ce ni se întâmplă. Să ajungă video-ul până în România, la guvernanţi, pentru că nu le pasă deloc de ce ni se întâmplă nouă aici”.

În timp ce filma, românul i se adresa direct şi ministrului de interne italian, Salvini: „E şi el vinovat, putea să se dea o perioadă de tranziţie, să poată românii să pună bani deoparte şi să înscrie maşina aici. După ce s-a întors Salvini de la Bucureşti, imediat s-a dat legea asta”. Românul e convins că măsurile luate sunt discriminatorii: „Fac guvernanţii înţelegeri să ne terorizeze, să ne întoarcem în România”.

În timp ce transmitea live pe reţelele de socializare cum îşi distruge maşina, doi carabinieri s-au apropiat şi au încercat să-l oprească. Ergean ne povesteşte ce s-a întâmplat după: „Au sărit pe mine, m-au blocat şi au spus că dacă continui, mă duc la închisoare. Mareşalul a văzut că eram rănit, sângeram la o mână, m-a bandajat, apoi am primit avertizări să nu continui. Peste 20 de minute, au venit cu platforma, au ridicat maşina. Le-am spus să o ia, că nu mai am nevoie de ea”.

Tânărul ne spune că va merge la tribunal să vadă ce poate face cu amenzile primite. „Nu mai vreau maşina înapoi, să o ţină ei. Cu banii strânşi pentru a o înmatricula aici, mi-am cumpărat alta, acum pun bani deoparte să fac asigurare, că e scumpă”, a precizat el.

Ergean şi soţia lui lucrează în Italia, dar se gândesc mereu să se întoarcă acasă. „Eu lucrez pe unde reuşesc, chiar şi la grădinărit, soţia este estetician. Nu am avut niciodată probleme cu poliţia, toată familia muncim cinstit aici, ca să ne facem o casă în România. Dacă am avea o casă şi un loc de muncă, ne-am întoarce. Însă suntem obligaţi să stăm în Italia, pentru că diferenţa de nivel de trai e mare”, a spus el.

Speranţele lui Ergean că situaţia în România se va îmbunătăţi sunt slabe. „În ţară nu e bine, e spălare de creiere. Iar aici, în străinătate, suntem distruşi psihic. Suntem cetăţenii numănui”, conchide românul.