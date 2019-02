VIDEO Protest al procurorilor Parchetului Brașov: Noile modificări lovesc în independența fiecăruia dintre noi / Secţia pentru anchetarea magistraţilor va deveni o structură paralelă, în afara Constituţiei

Mai mulți magistrați de la Parchetul Tribunalului Braşov, Judecătoriei şi Curții de Apel au protestat miercuri în faţa instituţiei, cerând "revenirea la normalitate". Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Brașov, Claudiu Sandu, afirmă că frecventele modificări ale legilor justiției "lovesc în independența și în libera apreciere a probelor de către fiecare magistrat". Procurorii brașoveni mai spun că prin aceste modificări secţia pentru anchetarea magistraţilor va deveni o structură de parchet paralelă, "în afara Constituţiei”.

"Din punctul nostru de vedere, al celor care am ieșit astăzi, este un protest simbolic. De ceva timp se operează modificări la legile justiției și la statutul magistraților, în special, care afectează grav independența justiției și a fiecăruia dintre noi. Este esențial ca în instrumentarea unor dosare procurorii să fie independenți. Aceste modificări pe care le-am auzit aseară, dar pe care nu le-am văzut, lovesc în independența și în libera apreciere a probelor de către fiecare magistrat", a afirmat șeful Parchetului Tribunalului Brașov.





El a reclamat și faptul că magistrații nu au fost consultați înainte de noile modificări aduse legilor justiției, "ceea ce încalcă grav o minimă previzibiltate a redactării unor legi, dar este o chestiune cu care am început să ne obișnuim".





De asemenea, miercuri s-au întrunit Adunările generale ale procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalului Braşov şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, care au transmis printr-un comunicat de presă că în urma acestor modificări aduse legilor Justiţiei prin Ordonanţă de Urgenţă secţia pentru anchetarea magistraţilor va deveni o structură de parchet paralelă, "în afara Constituţiei”.





"Prin OUG adoptată marți s-a introdus aliniatul 6 la art. 881 din Legea 304/2004 prin care procurorul șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este scos de sub controlul ierarhic al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În acest mod, se creează, de facto, o structură de parchet paralelă, în afara Constituției și a Ministerului Public pentru anchetarea penală a magistraților. Deși Procurorul General rămâne formal conducătorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, acesta nu are niciun fel de atribuții de control asupra procurorului șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Astfel, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție devine singura structură de parchet din țară care nu se află sub controlul ierarhic al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție", spun procurorii brașoveni.





De asemenea, prin ordonanța de urgență se instituie posibilitatea ca judecătorii care au deținut anterior funcția de procuror să poată fi numiți în funcțiile de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Această posibilitate nu există și în sens invers, în sensul în care procurorii care au fost judecători nu pot ocupa funcții de conducere în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, mai arată procurorii brașoveni.





Ei cer respectarea Constituției în procesul de legiferare prin intermediul ordonanțelor de urgență și spun că "autoritățile statului și decidenții politici trebuie să înțeleagă și să respecte recomandările Comisiei de la Veneția, GRECO și MCV, ca standarde minime obligatorii pentru organizarea și funcționarea unui stat de drept".