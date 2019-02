Victor Ciorbea, după ce PNL i-a cerut să sesizeze CCR pe Ordonanța pe justiție: Aștept argumente scrise / Despre acuzațiile că e avocatul infractorilor din PSD: Nu pot refuza să vorbesc cu condamnații

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, spune că așteaptă argumente scrise de la PNL și de la toți cei care contestă Ordonanța care modifică din nou legile justiției, precum și publicarea în Monitorul Oficial, pentru că de multe ori sunt diferențe între ce anunță cineva în conferință de presă și ce apare în Monitorul Oficial. De asemenea, comentând pentru HotNews.ro afirmațiile liberalilor potrivit cărora s-a transformat într-un avocat al penalilor din PSD, Victor Ciorbea a spus că acestea sunt declarații electorale și nimic mai mult, susținând că nu îi poate respinge pe cei care sunt condamnați sau execută o pedeapsă.





Victor Ciorbea susține că a aflat de la televizor despre Ordonanța care modifică legile justiției și că poate analiza doar ordonanțe în vigoare, astfel că așteaptă publicarea în Monitorul Oficial.





"Aștept mai întâi să primesc oficial solicitările (de a sesiza CCR - n.r.). Cei care consideră că sunt aspecte neconstituționale să mă sesizeze în scris, cu argumente. Și așteptăm publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, pentru că eu nu pot să fac analiză pe ce a anunțat Tudorel Toader în conferință. Uneori sunt diferențe între ce apare în Monitorul Oficial și ce spune cineva în conferință. Eu pot să analizez doar ordonanțe intrate în vigoare, deci publicate în Monitorul Oficial", a declarat Ciorbea.





Despre solicitarea PNL de a fi revocat din funcție, Victor Ciorbea susține că nu are niciun temei, iar afirmațiile potrivit cărora s-a "transformat într-un avocat al penalilor din PSD" sunt "electorale și nimic mai mult".





"Care sunt temeiurile acestor afirmații? Adică nu contează toate anchetele care s-au triplat în ultimii ani, toate sesizările din oficiu care au crescut de 4-5 ori, toate rapoartele pe care le facem (...) nu există, nu contează? Dar la rândul lor și cei care sunt condamnați, au executat sau execută o pedeapsă au drepturile lor. Nu pot să îi resping pe motiv că au fost condamnați. I-am primit și pe cei care au venit prea târziu în cazul Adamescu, și pe reprezentanții judecătorului Mustață, am făcut anchete, am primit reprezentanți de la #rezist (...). Pe cine am exclus? Este cineva care s-a adresat cu petiții serioase și nu am primit?", s-a întrebat Ciorbea.









Ea a spus că, totodată, PNL reia procedurile de revocare din funcţie a lui Victor Ciorbea: "Avem mici aşteptări în privinţa domnului Ciorbea să sesizeze Curtea Constituţională. De aceea, PNL solicită conducerii Parlamentului demararea procedurii de revocare a lui Victor Ciorbea pentru că domnul avocat al poporului trebuie să înţeleagă că se află în fruntea acestei instituţii plătit cu bani foarte mulţi pentru a apăra interesele României, şi nu interesele infractorilor. Practic, domnul Ciorbea, din momentul în care Guvernul a început asediul la adresa Justiţiei, nu a făcut absolut nimic pentru a pune în pericol interesele infracţionale ale lui Liviu Dragnea".