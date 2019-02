Digi Sport: Luptă fantastică în topul WTA. Când o poate depăși Halep pe Osaka, dar și cine o amenință pe Simona

Simona Halep, in actiune

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Dubai, după ce a învins-o în două seturi pe Lesia Tsurenko, 6-3, 7-5.Actualmente numărul 2 mondial, sportiva noastră are o șansă uriașă de a se apropia de liderul Naomi Osaka, după ce sportiva niponă a fost eliminată chiar din turul II, de Kristina Mladenovic. De asemenea, Petra Kvitova (3 WTA), Karolina Pliskova (5 WTA) și Agelique Kerber (7 WTA) pot și ele reduce ecartul față de Naomi Osaka.Sportiva din Japonia are asigurat fotoliul de lider WTA până la Indian Wells (4-17 martie, în direct pe Digi Sport), acolo unde este deținătoarea titlului. Dar, cum Naomi Osaka are de apărat 1000 de puncte atât la BNP Paribas Open, cât și la Miami Open (18-31 martie, în direct pe Digi Sport), locul 1 mondial va fi foarte disputat în luna martie, scrie WTA.