VIDEO Ministrul Cercetării le-a vorbit jurnaliștilor în francează la Bruxelles: Limba franceză este, aşa cum toată lumea ştie, limba iubirii

Ministrul Cercetării Nicolae Hurduc - care încă de la instalarea în funcție a stârnit nemulțumirea oamenilor de știință după ce a declarat că nu crede că omul se trage din maimuță și preferă o teorie a universurilor paralele - le-a vorbit jurnaliștilor, marți, la Bruxelles, în franceză, explicând că a ales limba franceză pentru că "este limba iubirii".

Miniştrii Cercetării din statele membre ale Uniunii Europene s-au reunit, marţi, la Bruxelles, în cadrul Consiliului de Competitivitate (COMPET), întâlnirea fiind prezidată de ministrul român al Cercetării, Nicolae Hurduc.





La sosirea la reuniune, Hurduc a făcut declarații în franceză, spunându-le jurnaliștilor că a ales această limbă pentru că este "limba iubirii".





"Nu am ales întâmplător limba franceză pentru declaraţii, pentru că vreau să va transmit două mesaje. Limba franceză este, aşa cum toată lumea ştie, limba iubirii şi nucleul Preşedinţiei noastre (n.r. - la Consiliul UE) este coeziunea. Deci, am ales să vorbesc în franceză pentru că vreau să subliniez că Preşedinţia română va trebui să fie foarte concentrată pe problemele de unitate ale Uniunii Europene, probleme de comunicare şi de coeziune, pentru că acesta este mijlocul de a avansa cât mai repede cel mai important program de cercetare, <<Horizon in Europe>>. Este un program foarte generos al Uniunii Europene, care poate pune împreună cercetătorii, reprezentanţii mediului universitar, reprezentanţii din industrie şi, în final, toţi cetăţenii Uniunii Europene, pentru că cercetarea este motorul principal al dezvoltării societăţii, iar dacă cercetarea merge bine, va fi mai bine pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene", a declarat ministrul Nicolae Hurduc.





El a făcut apoi acestă declarație și în limba română, reluând că "cercetarea este motorul principal al dezvoltării societăţii, iar dacă cercetarea merge bine, toate lucrurile merg bine și atunci toți avem de câștigat".