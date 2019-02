Engleza, pe site-ul Primăriei Cîmpeni din Alba: Lilly of the Valley și Disclaim George, angajați. Martiriul de pe Hill Fork

”Lilly of the Valley”, ”Cashier happened Ileana”, ”Loredana Fortune”, ”disclaim George” și mulți alții sunt angajații primăriei unui oraș în care primarul, Călin Andreș, se laudă a avea un nivel ”good” de cunoaștere a limbii. Edilul cunoaște și limba franceză, la nivel ”mediu”, sau, cum spune textul tradus în engleză pe site-ul primăriei, ”environment”.În subordinea primarului lucrează și Lăcrămioara Miclea, al cărei nume este, pentru cunoscătorii de limbă engleză, Lilly of The Valley Miclea și care are funcția intraductibilă de ”deflector”.Loredana Fortune (Fortună), Maria buzz (Pilea), Cristina tiles (Dalea) și Maria twig Tutuian (Crenguța) lucrează și ele la primărie. O altă angajată, de la compartimentul cultură, a încurcat misterioasele căi ale robotului traducător al google. Numele acesteia, Ileana Patiția, a devenit ”Cashier happened Ileana”.La Poliția Locală lucrează, potrivit site-ului primăriei, ”disclaim George”, adică Neag Gheorghe, precum și "Oneț local cop-Emilian Bogdan".Restul propozițiilor care întâmpină cititorii de limbă engleză sunt de fapt o înșiruire de cuvinte fără niciun sens. ”Beciul lui Horea” devine ”Korea`s Cellar”, iar ”Dealul furcilor”, locul martiriului lui Horea și Cloșca, a fost tradus ”Fork Hill”.