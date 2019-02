VIDEO Copii fără apărare Cazul dramatic al fetiței din Târgoviste, imobilizată în scaun cu rotile, care a născut la 13 ani. Mama fetei: „I-a fost frică să zică că a fost concubinul meu. El e principalul suspect”

O fetiță de 13 ani din Târgoviște, imobilizată în scaun cu rotile, a născut la începutul lunii februarie, la maternitatea din oraș. Fata ar fi fost abuzată sexual de concubinul mamei, de un an de zile, însă de frică nu a spus nimic, sarcina fiind descoperită abia după 6 luni, a declarat mama acesteia pentru HotNews.ro. Copila, împreună cu mama, concubinul acesteia și cei 5 frați erau cazați într-un centru de îngrijire al Primăriei Târgoviște, iar cazul este cu atât mai grav, cu cât nimeni nu a sesizat drama trăită de aceasta, deși era înconjurată cel puțin teoretic de personal de specialitate. Procurorii cercetează cazul și urmează să stabilească filmul evenimentelor.

Din păcate, acest caz nu este o excepție. Un studiu realizat Fundația World Vision Romania relevă că sunt sute astfel de cazuri, iar țara noastră se clasează după Tanzania, Kenia şi Uganda în ceea ce priveşte măsurile luate împotriva exploatării şi abuzului sexual al copiilor. Din păcate, despre aceste probleme se vorbește foarte puțin, iar autoritățile par să aibă alte priorități, cum este decontarea vitaminei D pentru populație sau condițiile din închisori.

Fetița de 13 ani suferă parapareză, iar în perioada de recuperare ce a urmat unei operații, pe 2 august, a fost nevoită să stea în scaun cu rotile.

Copila, alături de mamă, concubinul și 5 frați, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani, locuiește în Centrul de Servicii Sociale Sfânta Maria, aflat în subordinea Primăriei Târgoviște.

Sarcina i-a fost descoperită pe 15 ianuarie acest an, în urma unui control medical după ce mama sa s-a plâns că „era prea grasă” și nu o mai poate ridica în brațe.

Pe 16 ianuarie, Poliția a fost sesizată în acest caz, însă copila ar fi declarat că a întreținut relații sexuale cu o rudă a concubinului mamei.

La începutul lunii februarie, după ce a născut, fetița spus că tatăl copilului este concubinul mamei sale, care ar fi agresat-o sexual încă de la 12 ani. Imediat, suspectul a părăsit centrul.

Mama copilei: „Abuzul s-a întâmplat în centru. Fata mi-a zis că se întâmpla când plecam să iau alocația, el își lua liber și stătea cu ea și cu cea mică de 3 ani, aia mică dormea, fata mi-a spus că punea scaunul în ușă că să nu îl prindă asistentele”

Directoarea de la Asistență Socială susține că autoritățile nu au bănuit nimic, centrul în care familia era cazată fiind unul cu regim deschis, iar camere de supraveghere sunt doar pe holuri.

Din luna noiembrie 2017, aceasta împreună cu familia (mama, concubinul și 5 frați cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani ) locuiește în Centrul de Servicii Sociale Sfânta Maria, aflat în subordinea Primăriei Târgoviște. Înainte stăteau într-un spațiu insalubru, iar Primăria le-a oferit această soluție locativă.

Mama: Eu am aflat că este însărcinată în 6 luni, când am dus-o la doctor că am spus că e prea grasă

Mama spune că a aflat despre sarcina fetei abia în luna ianuarie, când a solicitat un control medical fiindcă ”era prea grasă”.





”Eu am aflat că este însărcinată în 6 luni când m-au dus doamnele din centrul Sfânta Maria, asistenta medicală, la doctor. I-am spus că fata mea este prea grasă, vreau să o ducă la un control, că nu pot să o mai duc în brațe pe scări. Și m-a dus doamna la spital, i-a făcut o ecografie la burtă și a depistat că are un bebeluș. Eu nu am crezut, mi s-au înmuiat picioarele, am zis că nu are cum să fie însărcinată fata mea. I-a făcut și test de urină, i-au ieșit două linii. Eu nu mi-am dat seama că fata este însărcinată, nu avea grețuri, nu avea nimic, dureri de cap. Era un copil normal. Eu îi făceam baie doar la cap și în rest o lăsam să se spele singură, mergea de-a bușile și o băgam în cadă. Zicea, mami, mă spăl singură că mi-e rușine de tine. De aia nici nu am observat”, povestește mama fetei.





Director Asistență Socială: Nicio clipă nu a declarat absolut nimic și nu ne-a făcut să bănuim

Marcela Iordache, directoarea Direcției de Asistență Socială, a declarat pentru HotNews.ro că nici angajații centrului nu au văzut nimic care să indice faptul că fetița este gravidă și au aflat abia pe 15 ianuarie 2019. Este foarte posibil ca fetița să fi fost însărcinată și pe 2 august, când a fost operată la picior, medicii din Spitalul Județean Târgoviște, care au făcut cezariana, evaluând că bebelușul avea 33-34 de săptămâni la naștere.





”Nu, nu am văzut nimic în neregulă, și stăm de vorbă cu ea. Noi le oferim și consiliere psihologică, medicală, stăm de vorbă cu ei aproape zilnic. Nicio clipă nu a declarat absolut nimic și nu ne-a făcut să bănuim. A suferit o intervenție chirurgicală în august 2018 și de atunci a fost imobilizată într-un cărucior cu rotile. Statul acela în cărucior și mai mult în pat pe noi ne-a făcut să credem că s-a îngrășat un pic, deci nu a fost o altă suspiciune. Nu știm dacă a fost însărcinată în timpul intervenției chirurgicale din august, sperăm să se afle toate lucrurile astea. Am aflat că este însărcinată pe 15 ianuarie, când deja era o sarcină înaintată. În momentul în care am suspectat și bănuit, din comportamentul ei practic, am mers la spital și am depistat această sarcină. Pe 5 februarie a născut un copil de 1,800 kg, prematur. Sunt bine amândouă. Mama a fost externată mama, este la noi în centru”, a explicat directoarea DAS Târgoviște.

Poliția sesizată pe 16 ianuarie. „I-a fost frică să zică că a fost concubinul meu. Concubinul meu este principalul suspect”

Pe 16 ianuarie, a doua zi după ce au aflat că fetița de 13 ani este însărcinată, angajații Direcției de Asistență Socială Târgoviște au sesizat Poliția și a început o anchetă. Copila a declarat însă conducerii centrului și Poliției că a întreținut relații sexuale cu o rudă a concubinului mamei. Astfel că, de pe 16 ianuarie și până la începutul lunii februarie, când a ajuns la spital să nască, aceasta a stat în continuare cu presupusul agresor.

”Ele au întrebat cine este tatăl și fata nu a recunoscut, a dat vina pe un nepot de-al concubinului meu de la țară. Am fost anchetate de Poliția din Târgoviște, ne-au dus la sediu, ne-au luat declarație. Pe mine m-au ținut pe hol, i-au luat declarație fetei, apoi a venit o avocată, o psiholoagă de au întrebat-o. Fata a dat declarații mincinoase că i-a fost frică. A zis că e nepotul soțului. I-a fost frică să zică că a fost concubinul meu. Concubinul meu este principalul suspect”, își amintește Gabriela B., mama fetiței.

„I-am zis că el este suspectul. El a zis: Ce să fac acuma? Asta e”

Aceasta spune că abuzurile sexuale s-ar fi întâmplat, în centrul de asistență socială, când aceasta lăsa copila în grija concubinului ca să meargă să ia alocația. Acesta și-ar fi recunoscut fapta în fața femeii.





”Fata nu a ieșit singură din centru. A stat numai cu mine supravegheată, stă numai cu mine, are căruț. Abuzul s-a întâmplat în centru. Fata mi-a zis că se întâmpla când plecam să iau alocația, el își lua liber și stătea cu ea și cu cea mică de 3 ani, aia mică dormea, fata mi-a spus că punea scaunul în ușă că să nu îl prindă asistentele și atât. Altceva nu am ce să mai spun. Nu mai știu nimic. Concubinul a venit să-i dau țoalele din centru, că nu mai avea voie să intre acolo la copii și i-am zis că el este suspectul. El a zis: ”Ce să fac acuma? Asta e””, ne-a mai declarat mama fetei.





Centru de servicii sociale cu regim deschis, camere de supraveghere doar pe holuri

Marcela Iordache, directoarea DAS, spune că în centrul unde este cazată famila sunt camere de supraveghere, însă doar pe hol, nu și în apartamentele celor cazați, iar pe concubinul mamei l-a dat afară imediat ce fetița și-a schimbat declarația.





”Tatăl nu mai stă în centru deocamdată, nu știm unde stă, nu ne-a comunicat adresa. A plecat sâmbătă de la noi, când și-a schimbat fata declarația. Noi când am aflat că a declarat așa ceva, noi i-am făcut imediat suspendare de servicii. Până acum nu am avut motivul fiindcă nu a declarat sub nicio formă și nicio clipă altceva decât că este vorba de altcineva. Camere de supraveghere avem numai pe holuri, însă noi nu avem un regim închis, suntem un centru de servicii sociale cu regim deschis. Ei pot pleca oricând, ne fac o solicitare în acest sens sau pur și simplu se trec într-un caiet că ies pentru o oră. Iar fata pleca tot timpul, este adevărat, numai însoțită de mamă sau de familie, fiindcă avea nevoie de însoțitor. Au mers la cumpărături, în parc, la recuperare. Iar în camere este intimitatea fiecăruia. Nu a fost niciun semnal. La primul semnal de acest fel am fi sesizat Poliția imediat. Nu ne jucăm”, a explicat Marcela Iordache.





Chiar dacă s-a născut prematur, bebelușul este sănătos și a început să ia în greutate, iar mama este bine și a fost externată, spun medicii de la Spitalul Județean Târgoviște.





”În acest moment, bebelușul, pentru cele 9 zile ale lui, se află într-o stare satisfăcătoare. Este în compartimentul de prematuri, s-a născut prematur, cu o vârstă gestațională de 33-34 de săptămâni și este sub strictă supraveghere, în incubator, a început chiar să ia puțin în greutate. Mămica lui a fost externată. Este bine. A născut prin cezariană”, a declarat pentru HotNews.ro Elena Firoiu, purtător de cuvânt Spitalul Județean Târgoviște.





Mama fetiței de 13 ani spune că dorește să aibă grijă de copil împreună cu fata ei.





”Fata este bine după operație, mănâncă. Avem o psiholoagă acolo, a zis că o să vorbească cu ea. Bebelușa este bine, mi-au zis doamnele asistente să vin în vizită, să aduc pampers, să întreb de sănătate. Este sănătoasă, întreagă, are un furtunaș pe burtică să se dezvolte ea, să crească. Restul e sănătoasă tun. Nu are tratament. Îl păstrez, o să am grijă de șapte copii”, a spus aceasta.





Acum, temerea mamei este că va fi despărțită de fiica ei și de bebebeluș, dar și că vor fi dați afară din centrul de asistență socială în urma scandalului.





”După ce iau bebelușul de la spital nu mai pot să stau în centru, o să-mi caut cu chirie. Acolo nu mai este voie cu bebeluși de ăștia sugari și nu ne mai primește. Acolo merge doar cu copii de la 2 ani în sus. Șefa din centru mi-a zis că nu poate să mă țină cu bebelușul și trebuie să-mi caut. Eu nu am unde să-mi caut că pensia mi-o oprește centrul și eu nu am bani, vreau să mă ajute domnul primar, să-mi dea și mie o locuință socială”, a mai declarat mama fetiței de 13 ani.

„Nu s-a pus în discuție niciodată să-i dăm afară” / „Mama și bebelușul vor fi transferați la un centru special Mama și copilul”

Marcela Iordache, șefa Direcției de Asistență Socială a Primăriei Târgoviște, spune că nu se pune problema să fie dați afară din centru, dar legislația nu îi permite să primească un sugar acolo, astfel că mama minoră și bebelușul vor sta într-un centru dedicat, aflat în vecinătate.





”Mama și bebelușul vor fi transferați la un centru special ”Mama și copilul” din cadrul DGASPC, în apropierea centrului nostru pentru că ea fiind minoră, trebuie susținută și de mamă și de noi. Ceilalți rămân în centrul nostru. Nu s-a pus în discuție niciodată să-i dăm afară. Nu ne-am mai confruntat cu această problemă. De obicei, mama și copilul merg la DGASPC. Ea fiind și minoră și cu handicap are nevoie de mult mai mult suport față de o mamă obișnuită. Atunci trebuia să găsim o soluție. Mama și copilul trebuie să beneficieze de servicii specializate, or noi nu putem oferi asta. Așa este legislația. Dar nu rămâne nimeni pe drumuri”, a explicat aceasta.





Cerasela Gurgu, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, spune că nu a primit nicio sesizare privind fetița de 13 ani până în momentul în care cazul a ajuns la Poliție. Aceasta spune că acum instituția analizează cazul și va acționa în consecință.





”În acest moment cazul este analizat de echipa pluridisciplinară pentru a se identifica cea mai bună soluție. Într-o primă etapă se va încerca prevenirea sepărării copilului de familie. Adolescenta și-a exprimat dorința de a crește copilul nou-născut împreună cu mama care a declarat că o va sprijini. Deocamdată, se află într-un centru al Primăriei Târgoviște, urmând să se identifice o locuință pentru familie și să monitorizăm în continuare cazul. Dacă se va constata că nu poate fi îngrijit copilul în familie, atunci se vor institui măsuri de protecție speciale”, a declarat pentru HotNews.ro Cerasela Gurgu.





Reporterii HotNews.ro au contactat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Alexandra Ciurea, pentru a obține o declarație, aceasta însă a refuzat să vorbească cu noi și ne-a trimis către Parchet. Aici ni s-a spus doar că se află o anchetă pe rol.





Sperăm ca organele de anchetă să-și facă treaba și vinovații să plătească, iar instituțiile care se ocupă de protecția copilului să se asigure că fetița care a trăit această traumă este îngrijită corespunzător.

Din păcate, deși acest caz este unul dramatic, nu este o excepție. România se clasează după Tanzania, Kenya şi Uganda în ceea ce priveşte măsurile luate împotriva exploatării şi abuzului sexual al copiilor, potrivit Fundației World Vision România. România a obţinut un scor de 52,8 din 100 în ceea ce priveşte măsurile luate împotriva exploatării şi abuzului sexual al copiilor, conform studiului Out of the shadows lansat de The Economist Intelligence Unit la începutul acestui an și citat de WVR

Astfel, ţara noastră ocupă poziţia 21 din cele 40 de ţări analizate în acest studiu - clasându-se după Tanzania, Kenya şi Uganda - şi are cel mai mic scor general din Uniunea Europeană, fiind depăşită de Serbia, care a obţinut un scor de 58,2. Cel mai mare scor a fost obţinut de Marea Britanie (82.7), urmată de Suedia (81,5) şi Canada (75,3).

”În 2017, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a înregistrat 817 cazuri de abuz şi exploatare sexuală. Trebuie să ţinem cont de faptul că aceste cazuri raportate reprezintă doar o parte dintre abuzurile petrecute în România, asta pentru că fiecare cifră oficială ascunde realitatea altor sute de cazuri neraportate. Aşadar, deşi problema exploatării şi abuzului sexual faţă de copii este una extrem de gravă, scorul obţinut arată că ţara noastră este deficitară atât în ceea ce priveşte resursele alocate şi capacitatea statului de răspuns la această problemă, cât şi în ceea ce priveşte implicarea mediul de afaceri, societăţii civile şi mass-mediei în prevenirea riscurilor şi sprijinirea victimelor”, se arată într-un comunicat emis de World Vision România, la începutul lunii februarie.