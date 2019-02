Cum explică fostul europarlamentar Adrian Severin întâlnirea cu Victor Ciorbea: Păi unde în altă parte să se ducă penalii decât la avocat? Eu nu am niciun interes personal, apăr o cauză

"Am văzut că cineva, nu ştiu cine, era puţin mirat că nişte penali s-au dus să vorbească cu Avocatul Poporului. Păi unde în altă parte să se ducă penalii decât la avocat? Că de aia sunt avocaţii, să vorbească penalii cu ei, nu? Fie că este avocatul individului, fie că este avocatul tuturor cetăţenilor, tot avocat este", a declarat, luni, la instanța supremă, fostul europarlamentar Adrian Severin, citat de Agerpres.El susține că a discutat cu Victor Ciorbea "alte chestiuni", care nu îl privesc sub nicio formă, respectiv dacă decizia CCR privind completurile de cinci judecători de la instanța supremă este aplicabilă şi în cazul celorlalte completuri.Adrian Severin a mai susținut că nu a discutat această problemă "din perspectiva unui interes personal" și că el apără o cauză."Mă refer în special la completurile de la Înalta Curte, pentru că aici situaţia este cea mai flagrantă, în sensul că, dacă completurile de 5 nu sunt legale, pentru că unul dintre membrii completului nu a fost tras la sorţi, cele de 3 cum ar putea fi mai obiective, mai independente, mai neutre, când niciunul nu a fost tras la sorţi. Este o chestiune de principiu. Nu discut chestiunea din perspectiva unui interes personal. În ceea ce mă priveşte pe mine, răul a fost făcut şi el va fi îndreptat pe căi istorice. Însă mă frământă problema de principiu. Eu am o anumită detaşare, pentru că nu îmi apăr cauza, ci apăr un principiu", a mai spus fostul europarlamentar. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-a întâlnit săptâmâna trecută cu mai mulți "petiționari" care contestă modul de constituire a completurilor de judecată, între care fostul europarlamentar PSD Adrian Severin, condamnat la patru ani de închisoare pentru luare de mită, un notar condamnat într-un dosar al lui Radu Mazăre și Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM și avocat al fostei soții a lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive. Victor Ciorbea a declarat pentru HotNews.ro că aceștia contestă constituirea completurilor atât la instanța supremă, cât și la alte instanțe și i-au cerut sesizarea Curții Constituționale.Ciorbea a spus că a trimis deja scrisori către conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii și așteaptă lămuriri "cât mai repede" legat de modul de constituire a completurilor.