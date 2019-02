Viorica Dăncilă evită să spună dacă Ordonanța 114 va fi modificată: Voi vorbi cu fiecare ministru, ca să văd argumentele, și voi decide apoi

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, afirma, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii Centrului Român al Energiei, că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu prim-ministrul Viorica Dăncilă despre taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie a reieşit că aceasta este excesivă, fiind posibil să se renunţe la ea. Tăriceanu a subliniat că prin prevederile OUG nr. 114/2018 a fost vizată protecţia consumatorilor vulnerabili în faţa creşterilor de preţuri în domeniul gazelor naturale, dar în urma discuţiilor pe care le-a avut cu operatorii economici a reieşit că există şi efecte adverse ale acestei ordonanţe.





Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat vineri seară, într-o emisiune la Digi24, că OUG 114/2018 nu va fi modificată sigur în acestă săptămână în ședința de Guvern.

Chestionat dacă a vorbit despre subiect cu Călin Popescu Tăriceanu, ministrul de Finanțe a replicat că astfel de discuții trebuie purtate în coaliție și că el personal nu a fost prezent la o astfel de discuție.





De asemenea, întrebat dacă șeful Senatului s-a grăbit să facă anunțul cu privire la corectarea OUG 114, Teodorovici a spus că nu vrea să facă astfel de remarci.









"Am văzut că domnul Teodorovici a făcut niște comentarii în legătură cu OUG 114. Am ceva de spus. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să își țină părerile pentru el în ceea ce privește Ministerul Energiei, pentru că nu cunoaște cum funcționează. Nu cred că are suficiente date ca să știe cum funcționează Ministerul Energiei, care este condus de un liberal”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, într-o conferință de presă la Sinaia.

"Am spus că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, pentru că totul e perfectibil. Eu am cerut tuturor ca pe Ordonanța 114 să vină cu argumente pentru a schimba aceste lucruri care se cer. După ce văd ce stă la baza modificărilor cerute, vom lua o decizie", a declarat, luni, premierul Viorica Dăncilă.Ea a afirmat că va avea discuțiile cu miniștrii în acestă săptămână, evitând să spună clar dacă Ordonanța 114 va fi sau nu modificată."Până nu am o discuție cu fiecare ministru, nu voi lua o decizie. S-ar putea să fie decizia de a nu schimba nimic sau s-ar putea să decidem să schimbăm unele prevederi. Este foarte important să analizam fiecare aspect și cred că este corect că am cerut fiecărui ministru argumente pe schimbările care se doresc", a declarat Dăncilă.