Dăncilă, întrebată despre revocarea lui Augustin Lazăr: O să am o discuție cu ministrul Toader să văd ce argumente are

”După cum știți nu am vrut niciodată să vorbesc despre justiție. Justiția trebuie făcută de judecători. Nu trebuie să am opțiuni. (...) Ministrul justiției Tudorel Toader trebuie să vina cu propunerea lui bine fundamentată și nu mă pot pronunța înainte de a vedea argumentele. Am să am o discuție cu ministrul Toader să văd argumentele care stau la baza deciziei lui și vom lua o decizie”, a spus Dăncilă, întrebată dacă ea consideră că procurorul general Augustin Lazăr trebuie revocat din funcție.