Teodorovici, ironic: Am crezut că se lucrează la PNDL. Dar văd că sunt niște reclame la utilaje

”Am să spun lucrurilor pe nume și am să încep cu o critică. Mă uitam pe acel ecran din spate unde vedeam că se derulează niște lucrări, dar mi-a dat seama după aia că e o reclamă la niște utilaje. Am crezut că e modul în care se lucrează la noi pe PNDL și mă bucuram. Am zis că e în direct și uite cum se lucrează. Ce o să fac eu cu banii, că nu o să pun atâția bani pe cât se lucrează„ a comentat Teodorovici.







El le-a mai spus primarilor de comune că, deși nu vrea să stârnească zâzanie, ar trebui să își susțină mai bine interesele comunităților locale în fața aleșilor din marile orașe care au avut revendicări la bugetul de stat.





Guvernul trebuie să acționeze pentru a reduce decalajele, a mai susținut el, adăugând că Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu și Parlamentul au venit cu tot felul de soluții la dezbaterea bugetului de stat, punând accentul pe partea de comune.







Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la o întâlnire cu primarii de comune, că prin programelor PNDL I și II „am scos țara din noroaie”, amintind că prima fază a programului i se datorează lui Liviu Dragnea, care era ministru al Dezvoltării. ​



„Succesul programului PNDL 1, introdus de ministrul Dezvoltării din acea vreme, domnul președinte Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat. Astăzi avem PNDL 2, programul de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități. Cu ajutorul acestor programe am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic”, a declarat premierul.

