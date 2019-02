Elena Udrea comentează acuzarea Laurei Codruța Kovesi: ,,Dacă eu am încălcat legea, atunci și ea a încălcat-o și ar trebui să primească minim 6 ani de pușcărie”

Elena Udrea face o comparație între dosarul său și cel al fostei șefa a DNA."Adică, eu am fost acuzată de doamna Kovesi că l-am adus pe Lucian Bute să boxeze în țara lui, unde milioane de români își doreau să îl vadă boxând și nimeni nu a fost în stare să organizeze un meci al acestuia în Romania. Bute nu a boxat pentru Elena Udrea, nu a boxat la mine în sufragerie, nu am avut niciun avantaj din prezența lui la acea Gala de box, cunoscută ca Gala Bute. Singurul câstig pe care doamna Kovesi l-a identificat, au fost aplauzele pe care le-aș fi primit, adică imaginea bună pe care mi-aș fi facut-o", spune Elena Udrea.Ea susține că "pentru asta" a fost condamnată la 6 ani cu executare."Atunci de ce se miră ea si susținătorii ei că este acuzată că a luat mită suma de bani reprezentând contravaloarea închirierii avionului privat și că a avut și un câștig de imagine, pe lângă vacanța cu spp-istul în Indonezia, cu avionul privat, unde ea nu avea ce să caute? Dacă eu am încălcat legea, atunci și ea a încâlcat-o și ar trebui să primească minim 6 ani de pușcarie, plus să fie obligată să îi dea banii înapoi lui Ghiță... Sau justiția nu e egală pentru toți, e doar pentru căței?”, încheie Udrea.Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.