Ecaterina Andronescu neagă dorința de a segrega elevii cu cerințe speciale: Am spus să dăm profesor de sprijin și în clasele unde sunt doar 2-3 copii cu dificultăți de învățare

O declarație a ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, a creat controverse pe rețelele de socializare după ce a spus că unii elevi cu cerințe educaționale speciale sunt trimiși în școlile speciale, iar alții integrați în școală de masă, subliniind că se gândește ”dacă nu am putea să îi împărţim mai mulţi într-un loc şi să punem profesori de sprijin acolo”. În urma declarației, potrivit Digi24, ministrul intenționează să înfiinţeze ”clase separate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale”. Într-o declarație pentru HotNews, Ecaterina Andronescu neagă vehement, subliniind că a spus că ”dacă în clasele de masă sunt doi-trei copii cu dificultăți de învățare poate reușim să le dăm și un profesor de sprijin”.

Ce a spus Ecaterina Andronescu la Digi24:

”Noi acum îi avem pe cei cu dificultăţi de învăţare, să îi numim aşa generic, împărţiţi în două categorii. Pe unii îi trimitem în şcolile speciale, iar alţii sunt în şcolile normale, integraţi în clasele normale. Acolo, din păcate, într-o foarte mică măsură reuşim să asigurăm profesori de sprijin pentru copiii integraţi în clasele normale şi atunci creăm dificultăţi la profesori. Şi mă gândeam dacă nu am putea să îi împărţim mai mulţi într-un loc şi să punem profesori de sprijin acolo. Adică aş vrea: ca şi lor, celor integraţi în şcolile de masă, să le putem asigura profesori de sprijin”.

Ce a declarat pentru HotNews:

”Nu!!! Cum să vreau segregare?? Eu am fost ministrul care pentru prima dată, în perioada 2001-2003, am integrat în școlile de masă, prin trecere de la școlile speciale, circa 30.000 de copii cu dificultăți de învățare! Am spus că dacă în clasele de masă sunt doi-trei copii cu dificultăți de învățare poate reușim să le dăm și un profesor de sprijin”.