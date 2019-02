Klaus Iohannis, întrevederi cu Merkel, Pence, Weber și Barnier la Conferinţa de securitate de la Munchen / Ce au discutat

Printre aceștia: vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, cancelarul german Angela Merkel, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, și negociatorul şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier.









„Am reprezentat astăzi România, în calitate de țară care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la Conferința pentru Securitate de la München. În cadrul intervențiilor și întâlnirilor avute în marja acestui eveniment, am subliniat importanța unui mesaj de unitate și de coeziune al Uniunii Europene, aducerea proiectului european mai aproape de cetățeni și construirea unei Europe mai sigure pentru noi toți”, a transmis șeful statului într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, prezentând totodată mai multe fotografii cu oficialii cu care s-a întâlnit.„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut sâmbătă, 16 februarie a.c., o serie de întrevederi bilaterale, cu prilejul participării, în calitate de invitat de onoare, la cea de-a 55-a ediție a Conferinței internaționale de Securitate de la München, Republica Federală Germania.Astfel, Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu domnul David Harris, președintele executiv al Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC). Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii privind Parteneriatul Strategic dintre România și SUA și relațiile privilegiate dintre România și Israel, la aprofundarea cărora AJC dorește să își aducă contribuția în continuare.Președintele executiv al AJC a mulțumit Preşedintelui României pentru modul în care țara noastră înțelege să își asume rolul de partener strategic al SUA, precum și pentru relația foarte bună cu Israelul, și a arătat că prețuiește prietenia cu România, care este un partener de încredere pentru SUA. David Harris a reamintit cu acest prilej vizita în Statele Unite a Președintelui României din iunie 2017, când AJC a acordat Președintelui Klaus Iohannis prestigiosul premiu Light Unto the Nations, ca semn de înaltă apreciere și prietenie pentru contribuția Președintelui României la combaterea antisemitismului pe plan internațional, precum și la consolidarea relației țării noastre cu SUA și Israel.La rândul său, Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat aprecierea pentru întreaga activitate a AJC și a asigurat că autoritățile române vor continua să manifeste deschidere deplină față de comunitatea evreiască, în spiritul toleranței și al diversității și în baza angajamentului ferm pentru combaterea manifestărilor extremiste, a rasismului, antisemitismului şi a xenofobiei, precum şi pentru asumarea trecutului şi comemorarea victimelor Holocaustului. De asemenea, Președintele României a subliniat că Parteneriatul Strategic cu SUA este cel mai important parteneriat pentru țara noastră, fiind necesară dezvoltarea sa în toate domeniile, la fel ca relația cu statul Israel. A fost, totodată, efectuat un scurt schimb de opinii privind securitatea în regiunea Mării Negre și în Balcanii de Vest, de interes crescut pentru SUA.De asemenea, Președintele Klaus Iohanns a avut o întrevedere bilaterală cu negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE, domnul Michel Barnier. În cadrul discuției au fost abordate cele mai recente evoluții privind Brexit, precum și opțiuni pentru perioada următoare, în condițiile în care procesul a ajuns la un moment decisiv, iar termenul limită este tot mai apropiat. Președintele României a transmis aprecierea pentru eforturile depuse de negociatorul-șef în cadrul procesului. Președintele Klaus Iohannis a reiterat sprijinul României, inclusiv în calitate de Președinție a Consiliului UE, pentru o retragere ordonată a Marii Britanii, respectiv pentru a pune bazele unei relații viitoare cât mai apropiate între Uniunea Europeană și Regatul Unit.Programul Președintelui României a cuprins și o întrevedere cu domnul Manfred Weber, Președintele grupului PPE din cadrul Parlamentului European și candidat pentru poziția de viitor Președinte al Comisiei Europene. Temele de discuție s-au axat pe principalele provocări de pe agenda Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, precum și pe viitoarele alegeri europarlamentare, din luna mai 2019. Președintele României a asigurat că țara noastră va continua să depună eforturi pentru a avansa agenda europeană într-o manieră consensuală și incluzivă, acționând ca mediator imparțial. Cei doi interlocutori au fost de acord că alegerile pentru Parlamentul European din luna mai au o importanță foarte mare pentru viitorul Uniunii.Au mai fost schimbate opinii cu privire la obiectivele Summitului informal de la Sibiu din 9 mai, care va fi esențial pentru consolidarea proiectului european, și Cadrul Financiar Multianual, fiind subliniat de către cei doi interlocutori caracterul esențial al politicii de coeziune și al alocării de fonduri corespunzătoare pentru reducerea decalajului de dezvoltare dintre statele membre.Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut de asemenea o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenković. În cadrul discuției au fost abordate teme de actualitate ale agendei europene, cu accent pe evoluțiile privind Brexit, precum și alegerile pentru Parlamentul European. Cei doi înalți oficiali au abordat posibilitatea organizării unei noi reuniuni, în perioada următoare, a Trio-ului România-Finlanda-Croația, în contextul în care cele trei state exercită consecutiv Președinția Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2020. O primă reuniune a Trio-ului a avut loc în decembrie 2018, în marja Consiliului European.”