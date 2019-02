Paginademedia: Instanța vrea ștergerea unor articole bazate pe mailurile fostului șef SRI, sparte de hackerul Guccifer

Tribunalul București a decis ștergerea a patru articole de pe site-urile romaniacurata.ro și riscograma.ro (blogul jurnalistului Lucian Davidescu) articole care aveau la bază corespondența lui George Maior, informează paginademedia.ro





Contul de e-mail personal al lui Maior, fost șef al SRI, a fost spart acum patru ani de hackerul Guccifer, iar informațiile au ajuns pe internet.







Riscograma, prin jurnalistul Lucian Davidescu, a publicat în 2014 un articol bazat pe corespondeța lui Maior, despre presupuse practici dubioase ale companiei Teamnet, controlată de Sebastian Ghiță. „Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi”, era titlul primului articol.







Subiectul principal al articolului era despre un mesaj trimis lui Maior de Nelu Neacșu în care spunea, printre altele: „Au pus la punct un sistem diabolic de lucru in Romania si mai nou in Moldova (…) Cert este ca cei de la Teamnet doresc sa aplice acelasi sistem bazat pe spagi din Romania si la Comisia Europeana.”







Articolul continuă cu fragmente de discuții pe e-mail care aveau la semnătură pe Mircea Cotoroș, despre care se spune în articol că era la conducerea RSC și Asesoft.







Dezvăluirea a fost preluată apoi de România Curată.







Câteva zile mai târziu, Riscograma publica un al doilea text - „Apăraţi-l pe Nelu Neacşu” - ce conținea un mesaj de la Nelu Neacșu, cel care i-ar fi trimis informări de la Bruxelles lui George Maior. Neacșu dezmințea e-mailul trimis lui Maior. Același articol conținea și mesaje ale lui Mircea Cotoroș în care îi cerea jurnalistului Lucian Davidescu să șteargă articolul.







Vara trecută, la aproape patru ani de la articolele publicate de Riscograma, Mircea Cotoroș a acționat în judecată Romania Curată, Riscograma și pe Lucian Davidescu, cerând ștergerea articolelor și daune de 100.000 de euro.







A obținut ștergerea articolelor și daune de 10.000 de euro. Decizia nu este însă definitivă.







„Mergem în apel și recurs dacă e nevoie, articolele stau acolo până la o sentință definitivă și vor fi puse la loc dacă e cazul după decizia CEDO”, a anunțat jurnalistul Lucian Davidescu, cel care a și povestit subiectul pe larg despre subiect și pe pagina sa de Facebook.







Cele patru articole: „Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI știa de patru ani că firma lui Ghiţă «a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi » ”, din 25 ianuarie 2014, de pe site-ul riscograma.ro, „Apăraţi-l pe Nelu Neacşu”, din 28 ianuarie 2014, de pe riscograma.ro, „Ar trebui investigate contractele firmelor lui Sebastian Ghiţă?”, apărut în 27 ianuarie 2014 pe romanicurata.ro, „Asocieri mai mult şi mai puţin secrete. Cine a protejat firmele lui Ghiţă şi Vlădescu în afacerile lor cu softurile pentru spitale? (II)”, din 25 iunie 2015, de pe romaniacurata.ro.







„Din ce știu, este fără precedent ca articole de presă să fie suprimate complet prin decizie judecătorească. Și, după cum am arătat în concluziile depuse, neconstituțional: Art. 30 alin(2) - „Cenzura de orice fel este interzisă”. Deci un litigiu se poate teoretic solda cu orice - dezmințiri, scuze, despăgubiri, pușcărie, amendă, bătaie, orice, dar retragerea nu!”, s-a apărat jurnalistul.







„Povestea pe scurt: în 2014 sunt făcute publice e-mailurile din conturile sparte de Marcel Lehel Lazăr / Guccifer. Într-unul dintre apare un mesaj de la Nelu Neacșu, un român din Belgia, despre cum Sebastian Ghiță ar fi încercat să creeze o rețea de dat șpagă direct la Bruxelles. Atașată, o corespondență inițiată de Mircea Cotoroș către colaboratorii săi, în care omul se plânge că a fost „trimis la cules mure” și le cere colaboratorilor „să-și întindă antenele”. Am publicat corespondența pe Riscograma, sub titlul «Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi”», cu o introducere care nici măcar nu menționa numele lui Cotoroș. A doua zi, Nelu Neacșu își asumă corespondența pe Facebook și LinkedIn. A treia zi, primesc aproape simultan de la Necșu și Cotoroș câte o scrisoare în care primul atașează o declarație notarială cum că de fapt nu el a spus ce a ajuns la George Maior iar celălalt - care știe deja de declarație - îmi cere să „retrag” articolul. I-am explicat omului că e vorba de o corespondență disponibilă liber pe internet, că astfel de informații prezintă un interes public care excede cu mult persoana lui și nu pot fi pur și simplu șterse, că dacă are precizări de făcut sau vreun drept la replică de dat i le public cu dragă inimă. A refuzat. Am publicat cel de-al doilea articol - „Apăraţi-l pe Nelu Neacşu” - în care am prezentat situația. Denunțătorul o fi dezmințit, o avea motivele lui, dar corespondența tot acolo este! Aproape doi ani mai târziu m-am întâlnit cu Cotoros și mi-a cerut iar să șterg articolul, după ce s-a plâns că din cauza articolului nu poate să ajungă secretar de stat. L-am refuzat politicos și l-am îndreptat către Google să-și ceară dreptul de-a fi uitat (o procedură care ascunde articolul din rezultatele căutărilor pentru numele lui - că asta era problema individului - dar îl lasă acolo atunci când cineva îi caută pe George Maior și Sebastian Ghiță). S-a supărat iar. Vara trecută - la mai mult de trei ani cât este chiar și termenul de prescripție, dar instanța a respins și excepția asta - Cotoroș mă dă în judecată, pe mine și pe România Curată, și cere ștergerea a patru articole - cele două inițiale de pe Riscograma și alte două de pe România Curată care fac doar referire la primele. Părea un proces stupid, mai degrabă o șicană. Cu o cerere neuzuală și neconstituțională, ieșit din termenul de prescripție, cu despăgubiri de 100.000 de mii de euro puse mai degrabă „la intimidare” și cu doi martori - unul Nelu Neacșu care nu recunoaște ce i-ar fi spus lui George Maior într-un e-mail privat iar celălalt un coleg recent de MBA de-al lui Cotoroș. Nu în ultimul rând, pentru că însăși miza e bizară. Dacă chiar voia să fie uitat episodul, fix un proces public nu-i trebuia pentru asta, fie el și câștigat. Ieri, instanța i-a încuviințat cererea: articolele despre corespondența primită de George Maior legată de Sebastian Ghiță trebuie să dispară”, a relatat jurnalistul Lucian Davidescu pentru paginademedia.ro.