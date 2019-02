Numărătoarea inversă pentru alegerea primului procuror-șef al UE. Cum se prezintă candidatul german și cel francez

Cavalerul spaniol

Deoarece profilul candidatei din România este suficient de cunoscut, să vedem prin ce se disting ceilalți doi. Vrând să ascult unul dintre puținele interviuri date de candidatul german, și anume pentru organizația guvernamentală mexicană Cosmos Justicia Oral, am avut surpriza să îl aud într-o spaniolă la nivel de vorbitor nativ. Nu este de mirare, deoarece Andrés Ritter s-a născut în America Latină, din părinți germani și vorbește cursiv spaniola, germana, italiana, franceza și engleza.











“Acum avem încă posibilitatea de a înfăptui acest lucru”, a adăugat Kuder, rugându-l pe noul procuror-șef, Andrés Ritter, să se implice „cu experiențele sale internaționale” în lupta cu frauda economică europeană. Ea s-a mai referit la diferențele dintre codurile penale ale țărilor din UE, spunând că „va trebui creat un cod de procedura penală europeană, care să stea la baza anchetelor procuraturii europene”.









Trei ani mai târziu, Ritter, care este și membru al Asociației Internaționale a Magistraților, se pronunța critic la adresa politizării justiției în Polonia, citat de Reuters : „Ceea ce se argumentează cu așa-numita democratizare a justiției e în realitate o influențare politică, împotriva stratului de drept”, a spus el, referitor la anularea separării funcțiilor de procuror general și ministru de justiție.





Justițiarul transfrontalier

El s-a relocalizat în Germania în anul 1993, după ce a trăit în Chile, Peru, Venezuela și Spania. Din anul 2000, lucrează la procuratura din Rostock, în nordul Germaniei, între 2009-2010 fiind și atașat pe probleme de justiție la Bruxelles, pe langă Comisia Europeană. Procuratura din Rostock are, printre altele, o secție specială pentru criminalitatea pe Internet.Parcursul sau profesional la Rostock a fost firesc, urcând treptele ierarhice în timp, până la funcția de procuror-șef. La investitura sa din 2013, ministrul Justiției de atunci, Uta-Maria Kuder (CDU), a spus : “Anual, Uniunea Europeană înregistrează pierderi de miliarde, datorită înșelăciunii. Potrivit estimărilor, astfel se pierd 10-20% din bugetul comunitar. Scopul firesc este ca activitățile criminale care creează pagube financiare UE să poată fi contracarate la nivel european”.“În februarie 2016, ministrul de Justiție polonez a făcut schimbări la vârf în procuraturi”, a criticat Ritter. El a mai avertizat că acest lucru ar putea avea urmări grave pentru cooperarea Poloniei cu alte state UE. Procurorul șef de la Rostock a mai criticat și noua cameră disciplinară din Polonia, „care urmează să cerceteze abateri reale sau presupuse ale judecătorilor, procurorilor sau notarilor. În mod evident, o justiție neobedientă nu va mai exista”.Jean-François Bohnert, candidatul francez, pe lângă numele de rezonanță germană, are afinități și un parcurs profesional în țara vecină. El a declarat la un forum de la Centrul pentru justiție din Sachsen-Anhalt că e „mândru să fie, împreună cu Germania reunită, în Europa”.Referitor la statul de drept, Bohnert a spus: „Se poate afirma în mod repetat și pe drept că între timp se poate vorbi despre statul german ca fiind un model pentru Europa”, argumentând prin faptul că în Germania există, de mulți ani, un Tribunal Federal și o Curte Constituțională exemplare, după modelul cărora se lucrează și în Franța.Bohnert are 58 de ani și este, din 2016, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Reims, după un parcurs de magistrat superior la Rouen și Dijon. Și-a început cariera în 1985, pentru ca, între 1986-1993, să fie adjunctul procurorului Republicii la Tribunalul de Înaltă Instanță din Strasbourg.El a ocupat mai multe posturi de înaltă responsabilitate în străinătate. În Germania, el a fost pus, timp de 5 ani (1998-2003), la dispoziția Ministerului Afacerilor externe în calitate de magistrat de legătură. Misiunea sa a fost facilitarea punerii în executare a sentințelor instanțelor franceze în Germania. Anterior, el a fost judecător de instrucție la la Tribunalul Forțelor militare franceze staționate în Germania (1998-2003).Între anii 2003-2007, Bohnert a fost reprezentantul adjunct al Franței la EUROJUST, unitate europeană de cooperare judiciară împotrivă criminalității transfrontaliere și este membru al Autorității de Concurență din Franța.