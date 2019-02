VIDEO-Interviu cu Monica Macovei: A fost foarte bine că oamenii au ieșit în stradă, a ridicat poporul român la o cotă extraordinară. Ce spune despre Kovesi, Daniel Morar și despre actualul șef DNA

Corespondență de la Strasbourg





Despre procedura de numire a Procurorului-șef European: Audierea din Comisia LIBE a Parlamentului European e transmisă pe internet, e deschisă și publică și pot veni membri și din alte comisii din Parlament, dar întrebările vor fi puse de membrii LIBE. Și aici se stabilesc timpii în funcție de mărimea grupurilor, Partidul Popular European are cel mai mult timp, apoi grupul socialiștilor și așa mai departe. Audierea va avea loc pe 26 februarie, de la ora 15 la ora 18, vor fi cei trei candidați.

În paralel cu Parlamentul European votează și Consiliul Uniunii Europene, pentru că sunt puteri co-legiuitoare. În Consiliu vor vota ambasadorii, care sunt șefii reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană. Ambasadorii se reunesc în COREPER. Ambasadorii își iau ordinele de la miniștri.







Am auzit pe surse că doamna Odobescu a primit ordin să voteze împotrivă. Nu ne mirăm, pentru că oricum Tudorel Toader a spus că este împotriva Laurei Kovesi, tot Guvernul e împotriva ei, Tăriceanu e împotriva ei. Dar acest lucru a șocat pe toată lumea, pentru că nu este normal să nu susții o persoană din țara ta, și i-au făcut mult bine și eu le spun să facă mai departe tot așa. Trimit mailuri, aseară a trimis Emilian Pavel (eurodeputat PSD - n.r.) un mail cu 18 plângeri de la o secție de poliție, cu „abuzurile doamnei Kovesi”, sunt plângerile trustului Intact, nu e un dosar penal, sunt niște plângeri ale trustului Intact, al domnului Voiculescu, condamnat la 10 ani pentru spălare de bani.



Fostul ministru al Justiției mai crede că protestele masive de la București și din alte orașe ale țării, din 2017 și 2018 „au ridicat poporul român la o cotă extraordinară” în percepția partenerilor României.Apoi urmează să se ia decizia cum se votează. Se va vota de către coordonatorii grupurilor politice din LIBE sau de toată Comisia LIBE, care e compusă din circa 60 de persoane? Coordonatorii grupurilor politice sunt cei care coordonează activitatea membrilor LIBE care sunt într-un anumit grup politic. PPE are un coordonator, doamna Roberta Metsola, care o susține pe Laura Kovesi. ECR (conservatorii - n.r.) are un coordonator, Helga Stevens, și ECR o susține. Grupul Verzilor are și el un coordonator, la fel, ALDE etc.Și COREPER acum își stabilește procedura, pentru că vor fi chemați cei 3 candidați și în fața ambasadorilor statelor membre, dar acolo nu este public. În COREPER nu trebuie unanimitate, trebuie doar majoritate, deci poate să voteze Guvernul României împotrivă. Dacă are susținerea statelor membre mari și a unei majorități... Majoritatea nu e doar pe număr, ci și pe mărimea statului. De exemplu, ministrul de Justiție al Olandei a spus că o susține. Sperăm ca ambele audieri să fie în 26-27 februarie. Apoi mai urmează un vot în plenul Parlamentului European, care va fi probabil pe acel nume care va ieși din comisie.Candidatul francez nu a avut nicio funcție de management. A fost 4 ani la EuroJust și în rest procuror într-o regiune din Franța. Nu se compară cu 10 procuror general și circa 6 ani procuror-șef DNA.Despre Klaus Iohannis: Guvernul, și prin trusturile sale și prin declarații, o face în toate felurile (pe Kovesi - n.r.). Da, cred că președintele țării (Iohannis - n.r.) ar fi trebuit să o susțină clar și răspicat. Străinii, foarte mulți străini o susțin, țări mari.Din păcate, Alianța PSD-ALDE a întors timpul înapoi, în rău, pe vremea lui Năstase, Stănoiu, când nici nu se punea problema integrării sau când ni se puneau stegulețe roșii, dar și atunci era mai bine, în 2002-2003, deci a întors România cu mai mult în urmă. Asta a fost voința lor politică, Sunt sigură că pentru Dragnea, Tăriceanu și ceilalți este „acum ori niciodată”, adică „scăpăm acum ori niciodată, acum când suntem la putere”. Așa pun ei problema, sunt convinsă.Raportul MCV a fost foarte util. Din 2007 spune același lucru: instituțiile funcționează, voința politică de a lupta cu corupția are de suferit. Câte cereri de ridicare a imunității au admis și câte ai respins? Sau ordonanța aceasta (pe care vrea Guvernul să o dea - n.r.), pe care o critică Frans Timmermans, prim-vicepreședintele CE, care spune „nu are ce căuta, este un pas înapoi, suntem foarte îngrijorați”. La fel spune și vicepreședintele Consiliului Europei. Cum adică, hotărârile definitive de condamnare date de Înalta Curte din România să poată fi redeschisă?! Nu există așa ceva, o hotărâre definitivă nu poate fi redeschisă. Cum adică, din 2014, tu să redeschizi decizii definitive. N-a văzut Europa așa ceva. CEDO are jurisprudență.Dacă vine această ordonanță... Este incredibil. Vă spun că nu se poate. Acest guvern trebuie să plece. Oamenii aceștia nu iubesc România, ne bagă mâna în buzunar tot timpul, vor să scape nepedepsiți. De aia nu mai vor anticorupție. Ei se ocupă de ei și interesele lor. Directiva confiscării extinse au transpus-o în legislația românească? A expirat de doi ani și jumătate, de pe vremea guvernului tehnocrat, n-a transpus-o nici guvernul tehnocrat. Apoi Toader a trimis o lege de transpunere în Parlament. Confiscarea de la terți, confiscarea extinsă, la toate aceste prevederi, Toader a scris „nu face obiectul prezentului proiect de lege”. Ce transpunere e asta? Și exact alea care interesează populația, care pe bună dreptate strigă: OK, se duc la închisoare, dar noi vrem să li se ia banii! Păi de aia nu li se iau banii.La audierile din Parlamentul European, Tudorel Toader a spus că el pregătește un codex penal pentru toată Europa și și-au dat toți ochii peste cap, înnebuniți. Acolo a fost un râs... Dar zice „am tomuri întregi și codurile penale și să știți că în toate statele chiar cu un nivel de stat de drept mai înalt ca România există infracțiunea de defăimare a țării”. Și se uita la mine... Deci eu nu-mi defăimez țara, o apăr.Cât a fost procuror-șef la DNA, și-a făcut treaba foarte bine. Acum, la Curtea Constituțională am început și eu să fiu surprinsă de decizii la care votează. la unele am văzut că are opinie separată. Dar da, la unele am fost surprinsă.Pe procurorul Negulescu DNA-ul a început să-l ancheteze. Și în general din 2005 încoace DNA central a mers, mai puțin filialele din țară. A mers Timișul, a mers Ploieștiul, dar cu aceste greșeli... În fine, procurorii ăia trebuie trebuie pedepsiți, nu trebuie condamnat DNA ca instituție. la DNA Constanța nu am văzut dosare, deși Constanța e altă republică.Domnul Călin e un procuror foarte bun, nu-l cunosc personal, dar eu așa am auzit. Toate atacurile astea sau, în fine, tot ce s-a întâmplat - sunt unii care înregistrează pe alții - asta a reușit Tudorel Toader. Eu sunt sigură că or să apară nume mari (de persoane investigate de DNA - n.r.), pentru că ei continuă investigațiile. Nu sunt timorați, pentru că domnul Călin nu e un om care să fie timorat. Și mulți de acolo nu sunt timorați de nimic și niciodată. Pur și simplu, văd că, dacă se adoptă ordonanța asta de urgență cu recursul în anulare pe hotărâri definitive, parcă e munca în zadar. Nu DNA mă descurajează pe mine și nu domnul Călin, ci ce fac politicienii. Cine știe ce strategie au (procurorii DNA - n.r.)?Dar am văzut că nu sunt bani. Am văzut că Augustin Lazăr a cerut suplimentarea bugetului. N-au bani pentru flagrant, pentru expertize. Păi dacă nu poți face o expertiză financiară, balistică, informatică...Proiectul de Cod penal e o bătaie de joc. Sper să nu intre în vigoare vreodată. Infracțiunea de corupție nu mai există. Spune așa: corupția nu mai constituie infracțiune dacă e dată prin intermediari. Dacă îi dă banii șoferului - „Du-te tu și dă-i ăluia!” - nu mai e infracțiune pentru nimeni. Nu mai intră nimeni la pușcărie. Infracțiunea nu mai există în acest nou cod penal, care nu a intrat în vigoare.A fost foarte bine că oamenii au ieșit în stradă. Și 2017 și 2018, 10 august au fost foarte importante pentru România. A fost foarte important pentru poporul român. Ne-au imitat polonezii, exact la fel au făcut. Imaginile acelea, din 2018, cu lumea în piață și cu violențele din 10 august au circulat în toată lumea și toată lumea a văzut. Au ridicat poporul român la o cotă extraordinară. Pentru că toată lumea se întreba „Bun, politicienii fac asta, dar poporul român?...”. Da, asta s-a văzut, România este privită acum altfel, iar România nu înseamnă un guvern.Reamintesc acele declarații înainte de demonstrație... „Venim 1 milion peste voi și vă călcăm în picioare”. După demonstrație, alta: „Toate femeile care au venit cu copiii în brațe ar trebui împușcate în cap”. Acestea au ajuns peste tot, la toate guvernele. Nu are niciun fel de credibilitate Guvernul Dăncilă. Din nefericire pentru noi, e un guvern care nu ne reprezintă și ei toți știu asta.