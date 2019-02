VIDEO Reacția Comisiei Europene în cazul Kovesi: Este esențial ca toți candidații la postul de procuror-șef european să fie tratați corect în cursul acestui proces

"Comisia Europeană urmărește îndeaproape ultimele evenimente în contextul procedurii de selecție. Este crucial ca toți candidații, selectați de o comisie independentă, să fie tratați corect în acest proces", a declarat, joi, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.Comisia mai precizează că grupul independent de selecție a evaluat candidații pentru postul de procuror-general european și a prezentat lista scurtă Parlamentului European și Consiliului.În ceea ce privește independența sistemului judiciar din România, acesta a arătat că CE "a transmis clar, în repetate rânduri, că o justiție independentă, profesionistă este de o importanță capitală". Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi a anunţat, miercuri, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, având calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă . Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european și spune că demersul este unul abuziv."Este o răzbunare pentru demersul făcut la CEDO, că am trecut de filtru şi Guvernul are termen până în 18 martie să îmi propună o înţelegere amiabilă, altfel procesul se va judeca pe fond. Nu se încearcă aflarea adevărului, ci să fiu oprită să ocup această funcţie", a declarat Kovesi la Digi24. Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi va fi audiată la Secţia de investigare a magistraților într-un dosar deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări a lui Sebastian Ghiță, a declarat, joi dimineață, procurorul Adina Florea, adjuncta acestei structuri controversate, înființate în acest an după modificarea legilor justiției de către coaliția PSD-ALDE . Adina Florea - propusă de mai multe ori la șefia DNA, în locul lui Kovesi, și refuzată de președintele Iohannis - a susținut că în acest caz vor fi respectate drepturile tuturor persoanelor implicate, și, în primul rând, va fi respectată legea.