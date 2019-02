UPDATE Adina Florea: Kovesi va fi audiată la Secția de anchetare a magistraților în urma unei sesizări a lui Sebastian Ghiță. În primul rând se va respecta legea

"Este un dosar din decembrie 2018, deschis după o sesizare a lui Sebastian Ghiță. E o anchetă în curs de desfășurare, în care vor fi respectate drepturile tuturor persoanelor implicate și, în primul rând, se va respecta legea", a declarat, joi dimineață, Adina Florea.

Ea a susținut că "nu există nicio legătură între activitatea personală a unora dintre persoanele cercetate și stadiul anchetei".





"Stadiul urmăririi penale de la acest moment a impus începerea urmăririi penale", a spus procurorul Adina Florea.





Ea nu a vrut să facă alte comentarii, invocând ancheta în curs și reproșându-le jurnaliștilor că fac presiuni: " Aceste întrebări ale dumneavoastră par să fie presiuni care se fac cu privire la o anchetă în curs de desfășurare".

Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.





"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni. La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc”, a spus Kovesi.





Fosta șefă a DNA a precizat că în citație "nu sunt descrise faptele”. "Bănuiesc că este vorba despre dosarul în care aș fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară, desigur, o mare minciună”, a adăugat ea.





Ulterior într-o intervenție la Digi24, Kovesi a calificat situația ca fiind "o răzbunare” pentru că plângerea depusă la CEDO după ce a fost revocată.





Kovesi a spus că inițial audierea din Parlamentul European trebuia să aibă loc pe 18 februarie, însă a primit joi seară o mail în care era informată oficial că aceasta va avea loc pe 26 februarie.

Secția specială pentru anchetarea magistraților este condusă de fostul adjunct al șefului Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan. Adjunctul lui Stan la Secția pentru anchetarea magistraților este procurorul Adina Florea, propusă de trei ori la șefia DNA de către ministrul Justiției și respins de președintele Iohannis.





Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie şi-a început activitatea în 23 octombrie 2018, având competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai CSM. Secţia a preluat dosarele care îi vizează pe magistraţi aflate în lucru la DNA şi la alte unităţi de Parchet, precum şi dosarele soluţionate. În momentul în care a devenit operațională, Secția a primit peste 1.400 de dosare.