Monica Macovei: Kovesi este ținta unui atac ticălos pus la cale de PSD&ALDE

În Parlamentul European suntem asaltați de scrisori trimise de Toader și de reprezentanți ai PSD&ALDE care încearcă orice ca să blocheze o eventuală alegere a dnei Kovesi ca Procuror European. Pline de ură și minciuni, aceste scrisori fac un mare deserviciu nu doar dnei Kovesi, ci României. Ne întoarcem la vremea în care dosarele se decideau la sediul PSD din Kiseleff”, a scris Macovei pe Facebook



Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM , că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Structura a fost înființată în acest an, după modificarea legii de către coaliția PSD-ALDE.



Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.



Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.



"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni. La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc”, a spus Kovesi.



„În această seară, dna Kovesi ne-a anunțat că a fost citată la Secția specială de anchetare a magistraților, înființată de Toader și PSD&ALDE, exact în perioada în care trebuie să fie la Bruxelles pentru a depune actele finale pentru candidatură și a se pregăti pentru audierea din comisia LIBE. La Secția specială lucrează Adina Florea, care a declarat că nu a fost niciodată un procuror independent și care este propusă cu insistență de Toader să fie procuror șef al DNA.