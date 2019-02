​VIDEO INTERVIU Vicepreședinta comisiei decidente: Kovesi are calificarea necesară pentru funcția de procuror-șef al UE, e prima pe listă

Corespondență de la Strasbourg





Eurparlamentarul olandez, care face parte din Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, spune că a primit și ea un mail de la un eurodeputat PSD, care conținea acuzații la adresa lui Kovesi, dar Sargentini crede că scrisoarea urmărea doar să protejeze guvernul român.





Judith Sargentini este eurparlamentarul care a coordonat în Parlamentul European un raport privind declanșarea articolului 7 din Tratatul UE asupra Ungariei. Guvernul de la Budapesta este acuzat de încălcare gravă a valorilor UE, a statului de drept și a independenței justiției, iar raportul Sargentini cerea ridicarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE.

Ce credeți despre situația în care se găsește Laura Kovesi, care a fost nominalizată pentru această funcție înaltă de procuror-șef al UE, dar în același timp, ministrul Justiției din România, Tudorel Toader, care a și inițiat și obținut demisia sa de la DNA, nu o susține?Doamna Kovesi este, într-adevăr, unul dintre candidații pentru funcția de procuror public al UE, vom avea o audiere în Comisia de justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, pe 26 februarie, și o vom audia. Dar am încredere deplină în acel comitet de experți independenți (care a selectat lista scurtă de 3 procurori - n.r.). Nu este prima oară când un post este dat cuiva în Uniunea Europeană, fără să fie de acord guvernul său. Să ne gândim la Donald Tusk, care este președintele Consiliului European și care a fost susținut pentru al doilea mandat de 27 din cele 28 de state membre, dar nu și de țara sa, Polonia. Deci, dacă pot face o comparație, se poate întâmpla. De asemenea, cred că asta ilustrează și problemele pe care le are acum România, nu ar fi trebuit să o demită pe doamna Kovesi, pentru că făcea o treabă excelentă.Ați avut până acum discuții în grupul dvs. privind candidații pentru funcția de procuror european? Care este decizia în grup?Mai întâi vom face audierile, apoi documentele, vom vedea cum operează oamenii, dar suntem mulțumiți de toți cei 3 candidați și remarcăm că doamna Kovesi este prima pe lista acelui grup de experți independenți, deci ea are calificarea necesară pentru acest post și cred că va fi un semnal clar către statele membre că ele pot concedia pe cineva, dar, dacă acea persoană face de fapt o treaba excelentă, ar trebui să o prețuiască, nu să o concedieze din motivul că nu convine guvernului în funcție.Ați primit acea scrisoare , care a fost trimisă de un europarlamentar român, de la PSD, despre Laura Kovesi, în care se afirma că ea ar face obiectul unui număr de 18 proceduri penale, pentru abuz?Am văzut acel email, dar primesc vreo 200 de mailuri pe zi și sunt destul de obișnuită, ca raportor pe Ungaria, că primesc informații foarte părtinitoare de la diverși colegi care vor să-și protejeze guvernul. Și am citit-o exact așa cum este, că încearcă să protejeze Guvernul român și cred că acel grup de experți și-a făcut temele bine, nu am motive să mă îndoiesc.Ați menționat raportul asupra Ungariei, pe care l-ați realizat în Parlamentul European, privind articolul 7. Credeți să sunt situații similare între Ungaria și România?Da, sunt similitudini. De exemplu, modul în care guvernul român încearcă să reducă la tăcere sistemul juduciar, să-l facă obedient, asta e ceva care trebuie să fi fost luat cu copy paste de la guvernul ungar. Dar sunt și diferențe mari, cum ar fi că Ungaria tot merge pe această cale autoritaristă deja de 8 ani, ceea ce nu e cazul Românei. Deci am speranțe mari că cetățenii români care au ieșit în stradă își vor păstra țara democratică.Doamnă vicepreședintă, i-ați menționat pe românii care au ieșit pe străzi, iar grupul dumneavoastră politic susține adunările pașnice în toată Europa, dar s-au făcut deja 6 luni de la protestul masiv de la București, din 10 august 2018. Parlamentul European, cu susținerea grupului dumneavoastră și al votului dvs, a condamnat intervenția dură a Jandarmeriei Române asupra unor protestatari pașnici, însă până acum nimeni nu a fost adus în fața justiției...Parlamentul poate condamna, iar Comisia Europeană, comisarul Timmermans a fost foarte critc față de situația din România, în raportul MCV, dar schimbarea trebuie să vină din interior. Nu poți forța un guvern, cetățenii români sunt cei care pot organiza această schimbare, iar noi le arătăm susținerea noastră, susținerea morală, iar Comisia Europeană poate aplica sancțiuni financiare dacă sunt necesare. Însă democrația poate fi un proces lent.Ne puteți spune mai multe despre procedura în cazul doamnei Kovesi?Probabil va fi un vot în comisia LIBE, dar nu am stabilit un calendar. Este o dezbatere, pentru că este prima dată când va fi numit un procuror public european și trebuie să mai vedem cum vom face asta exact, iar Consiliul UE are un rol de jucat și el.