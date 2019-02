Ce a discutat Tarcea cu Dorneanu despre completurile de 5: „Singurul lucru pe care îl pot spune: discuția s-a purtat pe întuneric, atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine”

Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat la ieșirea din sediul CSM, că a discutat cu președintele CCR Valer Dorneanu despre completurile de 5 judecători, subliniind că întâlnirea a avut loc într-o cameră atât de întunecată, încât la final a greșit și a plecat cu haina lui.„Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători, la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constat conflictul juridic de constituționalitate, singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticamera, iar discuția s-a purtat pe întuneric, atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine”, a declarat Cristina Tarcea, citată de Mediafax Magistratul a mai subliniat că nu a înțeles de ce discuția s-a derulat în aceste condiții. Întrebată ce voia președintele CCR, Cristina Tarcea a spus: ”O justificare a deciziei CCR pronunțată pe completurile de 5 judecători”.Secția pentru judecători a CSM a discutat, miercuri, acțiunea disciplinară exercitată în decembrie 2018 de Inspecția Judiciară pe numele Cristinei Tarcea.„În privinţa abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. f), inspectorii judiciari au reținut că preşedintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a refuzat nejustificat să îndeplinească îndatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de 5 şi de 2 judecători prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) şi art. 32 din Legea nr. 304/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 207/2018. Cu referire la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. o), s-a reţinut că, prin refuzul de a implementa dispozițiile de imediată aplicare ale Legii nr.207/2018 anterior menţionate, 40 de cauze de competența completurilor de 5 judecători şi 11 cauze de competenţa completurilor de 2 judecători nu au fost repartizate aleatoriu unor completuri în compunerea prevăzută de legea în vigoare la data înregistrării lor”, informează Inspecția Judiciară, printr-un comunicat de presă.Potrivit Inspecției, acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea Cristinei Tarcea.