Șefa Înaltei Curți spune că acțiunea împotriva ei este un abuz: Vă mai aduceți aminte de interesul direct al președintelui Camerei în organizarea completurilor? Am multe declarații interesante de făcut

Șefa ICCJ, Cristina Tarcea, a precizat miercuri, înainte de a se prezenta în fața judecătorilor CSM pentru acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare, că acțiunea demarată împotriva ei este un abuz și că, la momentul potrivit, va face ”declarații interesante”. În context, ea a amintit o discuție cu președintele CCR și cu Avocatul Poporului, dar și interesul direct al lui Liviu Dragnea în alcătuirea completurilor de 5 judecători, fără însă a da alte detalii.







Tarcea a spus că se vorbște foarte mult în spațiul public despre abuzuri, dar trebuie avute în vedere toate instituțiile care comit abuzuri. ”Nu a venit momentul declarațiilor, dar vă promit că o să vină un moment când o să vină lucruri interesante. S-a aflat din presă punctul de vedere al Inspecției Judiciare, ca să nu plecați cu mâna goală, că pun la dispoziție și punctul meu de vedere. Veți afla cu certitudine multe răspunsuri.(...) În afară de faptul că este un abuz. În ultima vreme tot vorbim despre abuzuri. Trebuie să ne uităm foarte atent la toate instituțiile care comit abuzuri. O să vedeți de ce apreciez că a fost un abuz”, a declarat președintele ICCJ, Cristina Tarcea, la CSM, potrivit Mediafax.







Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției a sugerat că va face precizări despre discuții pe care le-a avut cu președintele CCR, despre miza președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dar și despre o discuție ”interesantă„ cu Victor Ciorbea, avocat al poporului.







„Doamne, vă mai aduceți aminte de declarațiile politice din luna august și septembrie când la ICCJ se refuza a se aplica legea? Vă mai aduceți aminte de interesul direct al președintelui Camerei Deputaților în organizarea completurilor de 5 judecători? De aceea am spus că am multe declarații interesante de făcut despre o discuție pe care am avut o cu președintele CCR legat de decizia de constatare a conflictului de constitutionalitate, despre o discuție la fel de interesantă cu domnul Ciorbea, dar toate la timpul lor”, a mai spus șefa ICCJ.







Secția pentru judecători a CSM discută, miercuri, acțiunea disciplinară exercitată în decembrie 2018 de Inspecția Judiciară pe numele Cristinei Tarcea. Acțiunea a fost exercitată deoarece președintele instanței supreme a refuzat nejustificat îndeplinirea unei îndatoriri de serviciu și pentru nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.