Iubita italianului cu opt clase care a operat la mai multe clinici: Nu contează dacă a făcut sau nu intervenții. Este un doctor foarte bun

Italianul este urmărit penal pentru înșelăciune în formă continuată și simplă și pentru exercitarea fără drept a profesiei. În privința infracțiunii de înșelăciune, italianul e acuzat că a păgubit două persoane, spunându-le că este proprietarul unei clinici private şi că le poate închiria un spaţiu în cadrul unităţii. Acesta i-a păgubit pe cei doi reclamanţi de o sumă de bani achitată ca garanţie pentru închirierea spaţiului.





Matteo Politi a fost prins săptămâna trecută de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Daniel Ionașcu, apărătorul lui Matteo Politi, a spus, la ieșirea din sala de judecată, că italianul a făcut o cerere de mediere, pe care a depus-o în instanță, pentru a se împăca cu cei pe care i-a înșelat."Domnul Matteo Politi, inculpat în cauză, a făcut o cerere de mediere autorizată, legală, față de un mediator absolut legal prin care dorește împăcarea cu toate părțile din dosar. (...) Adică pentru infracțiunea de înșelăciune - împăcarea părților înlătură caracterul penal al faptei. Motiv pentru care nu am venit cu ideea de a spune în presă, nu a face fapte de natură verbală, ci am depus un contract de mediere semnat de un mediator pentru care s-a demarat deja procedura medierii”, a declarat apărătorul lui Matteo Politi, citat de Mediafax.Potrivit avocatului, victimele faptelor de înșelăciune ale lui Politi vor fi chemate pentru mediere. Totodată, Ionașcu a precizat că a cerut magistraților Tribunalului București înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar pentru italian. Instanța a rămas în pronunțare."Nu am discutat cu el dacă e dispus să plătească pentru a fi iertat, am spus doar că a început procedura medierii, ce pune mare semn de întrebare asupra arestului preventiv. El nu e arestat preventiv pentru fals, ci pentru infracțiunea de înșelăciune. (...) Până la această oră, domnul Matteo Politi nu a fost chemat pentru fals”, a mai spus Ionașcu.Întrebat ce a declarat italianul în fața magistraților, avocatul a precizat: "A declarat că cere să se împace cu părțile, să facă pace cu părțile, că a semnat contractul de mediere. A spus că este de acord cu concluziile depuse și că regretă orice a făcut”.Prezentă în sala de judecată, Ioana, iubita cetățeanului italian, a declarat presei că are deplină încredere în el: "Nu are importantă dacă am făcut sau nu (intervenții chirurgicale la Matteo Politi, n.r.). E un doctor foarte bun, asta pot să spun. Da (are încredere în el, n.r.) De unde atâta siguranță că este un doctor fals?”.