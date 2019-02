The Sun: București, un cocktail de senzații care te poartă din New York la Paris

Aprilie in Cismigiu

Astfel, potrivit The Sun, o scurtă plimbare prin Grădinile Cișmigiu te fac să te simți ca și cum ai fi în Central Park din New York, în vreme ce coloanele clădirii Ateneului Român amintesc de intrarea în amfiteatrul roman.Considerat cândva Micul Paris al Estului, Bucureștiul are propriul său Arc de Triumf care ar putea fi confundat cu ușurință cu celebrul monument din Paris.De asemenea, mai notează publicația, o plimbare prin Pasajul Macca-Villacrosse îți va aminti de capitala Franței, însă nimic nu este mai impresionant ca Palatul Parlamentului, despre care ziarul amintește că a fost construit la comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu.The Sun menționează, de asemenea, și alte obiective turistice din România, cum ar fi Castelul Bran. Autorii spun că doritorii pot vizita locul unde a fost închis domnitorul Vlad Țepeș despre care se zvonește că ar avea descendenți comuni prințul Charles.