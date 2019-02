Oprea, despre formațiunile lui Cioloș și Ponta: Sunt partide de Intelligence. Eu sunt militar cu gradele la vedere

Întrebat într-o conferință de presă cum au ajuns partidele lui Victor Ponta și Dacian Cioloș să aibă deja două cifre în sondaje, deși abia s-au format, lideurl UNPR a răspuns că „sunt partide de Intelligence”.„Păi vă spun eu cum. Sunt partide de Intelligence. (...) Am spus de Intelligence. Eu sunt militar cu gradele la vedere, ca să fie foarte clar. Eu știu ce înseamnă munca de teren”, a spus Gabriel Oprea.Întrebat, de asemenea, dacă vede o alianță între UNPR și Pro România, partid condus de Ponta, Oprea a spus că nu exclude niciun fel de alianță. „Am lucrat cu Victor Ponta, chiar i-am botezat și copilul, e un om foarte deștept, serios, a avut o guvernare bună, la care și noi am pus umărul. Cred că Victor Ponta, în primul rând, când îmi aude numele, trebuie să se ridice în picioare fiindcă eu am fost serios, am fost de cuvânt, nu l-am trădat și poate și mi-am schimbat destinul datorită lui Victor Ponta. (,,,) În politică nu excludem nicio alianță. Poate fi și cu Victor Ponta”, a afirmat Oprea.Acesta nu a vrut să spună ce scor speră să obțină UNPR la alegerile europarlamentare, însă este de părere că la alegerile locale din 2020, UNPR va lua peste 10 sută, iar la cele parlamentare va obține un scor cu două cifre care îi va permite intrarea în Parlament.