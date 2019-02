Ambasada Suediei nu se lasă și îi răspunde ministrului comunicațiilor, amintindu-i că scriitoarea de origine română, Herta Müller, a primit Premiul Nobel pentru literatură

Prea subtil pentru otrepele pesediste, dar ne-ați uns pe suflet!

Româncă ce a fost alungată din de ciuma roșie, pe vremea când se numea PCR! Cu postări de astea rămân în Ro doar proștii și ciuma, restul fug în Suedia

Nu exista ambasada mai smechera decat voi !

”Acum zece ani, premiul Nobel pentru literatură a fost acordat scriitoarei, poetei și eseistei de limbă germană Herta Müller, născută în România, Timiș. În anii 90, ea a obținut recunoașterea internațională, iar operele sale au fost traduse în mai bine de 20 de limbi. Scriitura lui Müller s-a remarcat prin descrierea efectelor pe care le are violența, cruzimea și teroarea, acțiunea romanelor sale fiind plasată adesea în România Socialistă aflată sub regimul represiv al lui Nicolae Ceaușescu, regim pe care l-a trăit pe propria piele. În 2009, Academia Suedeză a anunțat că i-a acordat premiul Nobel pentru literatură, descriind-o ca o femeie care a reușit să redea lumea celor deposedați combinând poezia cu franchețea prozei. În decembrie 2009, Herta Müller a primit premiul de la Majestatea sa Regele Carl XVI Gustaf al Suediei, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sala de Concerte a Primăriei din Stockholm”, a scris ambasada pe pagina de Facebook.Mai mulți internauți au salutat replica ambasadei, unii remarcând însă că răspunsul este ”prea subtil” pentru guvernanți:Ministrul comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a răspuns sâmbătă, tot pe Facebook, după ironiile Ambasadei Suediei, cerând reprezentanței diplomatice să spună dacă anul acesta Academia Suedeză va da premiul Nobel pentru literatură, în condițiile în care, în 2018, nu a fost acordat din cauza unui scandal.”Una dintre reprezentantele diplomatice a unei țări din UE la București, cunoscută pentru aparițiile pe rețelele de socializare online găsește de cuviință să ne explice metodic cum se aprobă bugetul în țară sa. Mulțumindu-le pentru sfatul nesolicitat, poate reușesc, cu aceeași promptitudine și umor ce le acompaniază, de obicei, postările online, să ne spună dacă, anul acesta, Academia suedeză, instituția culturală responsabilă pentru acordarea prestigioaselor premii Nobel va acordă premiul pentru literatură...pentru că anul trecut, l-a ratat, după mai bine de 70 de ani de acordare din cauza scandalului sexual și financiar din interiorul Academiei suedeze. În România, în 2019 vom avea buget cu certitudine. Ce putem află însă despre acordarea premiului Nobel pentru literatură în 2019? Avem aceeași certitudine sau va fi același eșec că în 2018 când iubitorii de literatură din întreagă lume au fost privați de acest eveniment care da repere în domeniu la nivel mondial?”, a scris Petrescu pe Facebook.Ambasada Suediei a continuat, vineri seară, seria de ironii la adresa actualei puteri de la București, ținta fiind de această dată guvernul care a adoptat bugetul de stat pe anul în curs cu o întârziere de luni de zile, în condițiile în care nu are scuza unei majorități parlamentare extrem de fragile care să justifice o amânare, așa cum se întâmpla în alte cazuri.Ambasada Suediei a câștigat simpatia internauților din România după ce a avut mai multe postări pline de umor față de afirmațiile liderului PSD Liviu Dragnea care avansa anul trecut scenariul conform cărui patru indivizi străini ar fi dorit asasinarea lui.De asemenea, în ianuarie, a publicat înregistrarea video a secvenței în care Helmuth Duckadam a apărat cele patru penalty-uri din finala Cupei campionilor europeni din 1986, aducând astfel victoria echipei Steaua. Ambasada a reacționat astfel față de discursul președintelui Consiliului European Donald Tusk, de la Ateneu, în care acesta îi îndemna pe români să apere libertatea și statul de drept așa cum a făcut marele sportiv în finala cupei.