Activiste ale mișcării ”Free the nipple” au pierdut în instanță: Drepturile nu le-au fost încălcate atunci când au fost arestate pentru ținuta topless

Trei femei, activiste ale mișcării ”Free the nipple”, au pierdut în instanță, după ce curtea supremă din New Hampshire a decis că nu le-au fost încălcate drepturile constituționale atunci când au fost arestate pentru că au apărut topless pe plajă.Instanța a decis, cu o majoritate la limită de 3 la 2, că legea în vigoare în orașul Laconia, New Hampshire privind expunerea indecentă nu discriminează pe bază de sex și nu încalcă dreptul femeilor la liberă exprimare, relatează Guardian Cele trei femei au fost găsite vinovate de expunere indecentă în public, după ce au participat la o acţiune a mişcării globale Free the Nipple, de ziua dedicată topless-ului, în 2016, pe plaja Hampton din New Hampshire. Mai multe persoane s-au plâns că sunt deranjate de ţinuta lor.Unii experţi în justiţie sunt de părere că decizia este neconstituţională, pentru că implică faptul că femeile şi bărbaţii nu sunt trataţi în mod egal.