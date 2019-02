Ambasadorul rus Valeri Kuzmin: Rusia nu are intenții agresive față de România

”.

Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a declarat, joi că Moscova nu are „intenții ostile, agresive” față de România, o țară din vecinătatea sa, în condițiile în care „cel mai bun mod de a dezvolta relații cu vecinii este să cauți o vecinătate bună”.Întrebat dacă România poate fi o țintă militară pentru Rusia, în contextul tensiunilor legate de Tratatul nuclear INF și de amplasarea scutului antirachetă de la Deveselu, Kuzmin a spus că „americanii au vorbit timp de peste un deceniu că sistemul lor strategic antirachetă nu este direcţionat către Rusia, dar recent, când au vorbit de planurile privind cursa înarmărilor în spaţiul cosmic, au recunoscut că este direcţionat împotriva RusieiÎntrebat dacă a discutat acest subiect cu oficialii români, Kuzmin a spus că acest lucru nu s-a întâmplat. „Nu am discutat nici cu americanii, nu pentru că nu suntem pregătiţi, dar nu vedem o reacţie. (...) Am auzit înainte numai acuzaţii, ultimatumuri şi fiecare iniţiativă de a discuta substanţial, de a oferi informaţii, au fost ignorate. Va depinde foarte mult de pragmatismul şi de realismul liderilor noştri”, a mai spus el.Pe de altă parte, ambasadorul rus a comentat că relațiile dintre Rusia și România ar fi putut fi mai bune.„Pentru moment, relaţia noastră este aceeaşi ca anul trecut şi, pe scurt, formularea ar fi că aceste relaţii ar fi putut fi mult mai bune”, a spus el, comentând că pentru asta este nevoie de „bunăvoință politică”.„În lumea noastră tulbure, cu toate tratatele care sunt încălcate, care devin nule peste noapte, este greu să faci previziuni pe termen lung. Dar noi rămânem optimişti", a adăugat Kuzmin.