VIDEO Secretar de stat german: Subiectul includerii României și Bulgariei în Schengen nu este pe agenda oficială a reuniunii Consiliului JAI

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi dimineață, că Schengen este o temă importantă pe agenda reuniunii informale a miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne."Referitor la Schengen. Am inclus pe agenda noastră această temă importantă nu doar pentru că este o temă de interes pentru România şi Bulgaria, ci şi pentru că ea se referă şi la alte aspecte importante, cum ar fi menţinerea controalelor la frontierele interne pentru perioade lungi de timp. Este adevărat, în Europa au avut loc o serie de evenimente şi mă refer la numeroase atacuri teroriste care au pus în pericol siguranţa cetăţenilor din unele state membre şi tocmai de aceea trebuie să identificăm un echilibru între menţinerea securităţii şi siguranţei acestor cetăţeni din statele expuse riscului terorist şi presiunii migratorii şi valoarea fundamentală care este reprezentată de către spaţiul european de liberă circulaţie", a afirmat ministrul de Interne înaintea reuniunii care are loc la Palatul Parlamentului.Stephan Mayer, secretar parlamentar de stat pe lângă ministrul federal al Internelor, a precizat însă că subiectul includerii României și Bulgariei în spațiul Schengen nu este pe agenda oficială a acestei reuniuni."Subiectul includerii României și Bulgariei în spațiul Schengen nu este pe agenda oficială a acestei reuniuni informale a acestei reuniuni. Nu a fost inclus pe agendă de către președinția română, așa că nu vom vorbi despre acest subiect important, care cu siguranță este decisiv pentru România și poporul român, a declarat oficialul german", potrivit unei înregistrări difuzate de Radio Europa Liberă.Joi și vineri are loc, la București, la Palatul Parlamentului, reuniunea informală a miniștrilor justiției și afacerilor interne. Evenimentul va fi prezidat de ministrul Carmen Dan, pentru secțiunea de afaceri interne, respectiv de ministrul Tudorel Toader, pentru secțiunea de justiție.La reuniune participă miniștrii de justiție și afaceri interne din statele membre ale Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Julian King, comisarul european pentru securitate internă, Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, protecția consumatorului și egalitate de gen, Gilles de Kerchove, coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, Claude Moraes, președintele Comisiei LIBE din Parlamentul European, Pavel Svoboda, președintele Comisiei JURI din Parlamentul European, Ladislav Hamran, președintele Eurojust, Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, Fabrice Leggeri, directorul Frontex, Michael O’Flaherty, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Tiina Astola, director general pentru justiție și consumatori în cadrul Comisiei Europene, Christine Roger, director general pentru justiție și afaceri interne în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, precum și alți oficiali din cadrul unor agenții europene.Joi, miniștrii de interne din statele membre s-au reunit la Palatul Parlamentului pentru a discuta subiecte ce țin de prevenirea și combaterea terorismului, cooperare polițienească, spațiul Schengen, migrație și azil. La finalul sesiunii, în jurul orei 17.15, este programată o conferință de presă.