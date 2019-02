​VIDEO Inimi sub bisturiu episodul al II-lea. Diagnosticul schimbă viața părinților radical: Te doare când vezi că copilul suferă. Îți stă ca o piatră pe inimă să știi că are nevoie de operație

Diagnosticul a schimbat viața părinților.











Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară și toracică: În momentul când a fost diagnosticată malformația congenitală, practic părinții și-au schimbat viața. Mama era oricum în concediu de maternitate și tatăl a întrerupt activitatea profesională pentru a se ocupa de copil.

Inimi sub bisturiu episodul al II-lea. Diagnosticul schimbă viața părinților radical: Te doare când vezi că copilul suferă. Îți stă ca o piatră pe inimă să știi că are nevoie de operațieMama lui Andrei: E dificil, că te doare când vezi că copilul suferă. Îți stă așa, ca o piatră pe inimă, o săgeată deasupra capului, că știi că are nevoie de operație. Nu știi când se va întâmpla această operație pentru că trebuie așteptat în funcție de vârstă, de kilograme. Fiind născut și prematur el a fost și foarte micuț și așteptarea asta e un pic dureroasă. E o presiune. Am încercat să nu arăt treaba asta, să îmi păstrez calmul pentru că ei au nevoie de liniște în primul rând.Dr. Victor Costache: Ar fi intrat în insuficiență cardiacă din ce în ce mai gravă și s-ar fi pierdut. O altă viață pierdută din cei 1000 de copii pe care îi pierdem în fiecare an în România datorită politicilor sanitare neinspirate în acest domeniu.Andrei este un copil puternic, a ajuns la o greutate de aproximativ 5 kilograme și a fost operat. In timpul intervenției, mama a stat cu sora geamăna a lui Andrei. Și-a încărcat bateriile și așteptarea a fost mai ușoară.Mama lui Andrei:Acum, mama lui Andrei se poate gândi la viitor: În primul rând vreau să îl văd bine, bine de tot și așteptăm vacanța să ne dea ok-ul să putem merge la mare, să îi văd că se joacă în nisip, că le intră apă și nisip în față și se tăvălesc și să-i văd exact așa cum ar trebui. Să ieșim din toată treaba asta cu controale, cu spitale pentru că nu-i plăcut, dar e o lecție de viață până la urmă. E o lecție de viață care ne întărește pe noi și sunt ferm convinsă că și pe ei.Dr. Victor Costache: Vedeți frumusețea acestor operații, dacă operațiile sunt bine realizate, redevin copilași normali care iau în greutate, se joacă, cresc.În țară avem numai Târgu Mureșul care operează în mod constant aceste malformații, deci evident nu ajunge. Am mai avea nevoie de trei sau patru astfel de centre imediat. La Sibiu avem specialiști, dar nu avem banii necesari intervențiilorÎn România, se nasc anual 1500 de copii cu malformații cardiace și numărul lor este în continuă creștere.9 copii cu malformații cardiace, printre care și Andrei, au fost tratați pro bono la Sibiu prin programul “Inimi Sănătoase pentru Copii”, derulat de Fundația Polisano, cu sprijinul MedLife.