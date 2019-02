Incendiul de la fabrica de condimente Solina din Alba Iulia a fost stins după aproape cinci zile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a anunțat miercuri seara că, în mod official, intervenția de stingere a incendiului de la fabrica de condimente Solina, din Alba Iulia, s-a încheiat la ora 18.00.Potrivit ISU Alba, în ultimele zile s-a acționat cu 38 de autospeciale de interventie, 4 motopompe, 26 de ofițeri și 142 de subofițeri și maiștri militari.Sâmbătă, 2 februarie, în prima zi a incendiului au acționat și pompieri din Hunedoara, Cluj și Sibiu.„A ars hala de producție și depozitare, spații administrative și conexe pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Au fost protejate/salvate - 10 autocamioane, aparatură de laborator, butelii cu GPL, acetilenă etc., instalație depozitare azot, depozit motorină și alte bunuri folosite în procesul de producție. A fost protejată hala de producție din imediata apropiere, aparținând unui alt operator economic”, a transmis reprezentantul ISU Alba.Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineața, la ora 6.00, și a fost sesizat de paznicul clădirii, singura persoană aflată la acea oră în incintă. El a cerut ajutor, iar pompierii și-au dat seama că nu vor reuși să stingă flăcările care deja aveau o înălțime de câțiva metri și au cuprins întreaga clădire, astfel că forțele au fost suplimentate. După câteva ore, folosind inclusiv apă din râul care se află în apropierea fabricii, pompierii au reușit să localizeze și să oprească flăcările pe o mare parte din exteriorul clădirii, însă în interior au rămas focare.Fabrica de condimente Solina era situată în parcul industrial al municipiului Alba Iulia, în apropiere de șoseaua de centură. Până la jumătatea anului 2016, când a fost cumpărată de grupul francez, a funcționat sub numele Supremia, firmă desemnată ca cel mai mare producător de condimente din România. La cumpărare, compania franceză a făcut și o infuzie de capital de 3,4 milioane de euro, iar până în acest moment Solina Romania este considerat și unul dintre jucătorii importanți la nivelul pieței est europene, cu exporturi pe 4 continente și achiziții de materie primă din 80 de țări.De altfel, Solina România a arătat că activitățile de producție vor fi transferate, temporar, către alte fabrici ale companiei din Europa, conducerea grupului francez dând asigurări că nu va renunța la activitățile din România.