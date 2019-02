VIDEO Italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic, adus la audieri / Poliție: E suspect de înșelăciune, pentru un caz din noiembrie, dar sunt cercetate și faptele de exercitare fără drept a unei profesii

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seară, de către polițiști, pentru a fi audiat la Secția 4 de Poliție din Capitală, anunță Mediafax. Italianul a fost prins în Arad, în timp ce voia să fugă din țară.





UPDATE 19.55 Un reprezentant al Poliției a explicat, miercuri seară, că italianul este anchetat de autorități încă din luna noiembrie a anului trecut, dar pentru alte fapte, respectiv pentru că ar fi închiriat unor persoane un spațiu comercial ce nu îi aparținea.



În acest caz, „au fost audiate mai multe persoane, s-a stabilit că pentru închirierea acelui spațiu s-a plătit în jur de 14.000 de lei” și, de asemenea, s-a concluzionat că cetățeanul italian a folosit și o altă identitate în relația cu acele persoane”.



Prin urmare, a explicat reprezentantul Poliției, el are în prezent calitatea de suspect pentru înșelăciune, pentru acest prim caz, dar sunt efectuate și cercetări pentru a se stabili dacă acesta a exercitat fără drept o profesie, după o plângere făcută de Colegiul Medicilor în luna ianuarie.

Într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, reprezentanții Clinicii Prestige Medical precizează că au existat mai multe discuții cu "Matthew Mode", care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări.





