Directorul din Primăria Târgu Jiu căruia i se făcea pedichiura la serviciu, mutat într-o funcţie similară

La patru luni după ce a apărut într-o fotografie în timp ce o subordonată îi făcea pedichiura la birou, directorul Direcţiei Publice de Patrimoniu din Primăria Târgu Jiu, Marian Rotaru, a fost mutat tot în funcția de director adjunct, dar la Direcția de Protecție Socială. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că directorul rămâne detașat la noua direcție în perioada cercetării disciplinare și că nu l-a suspendat din funcție pentru că nu a cerut comisia de disciplină.





Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că decizia de mutare a directorului pe o funcție similară a fost luată la solicitarea Comisiei de Disciplină, până la finalizarea cercetării disciplinare care a început anul trecut în cazul lui Rotaru.





"Îmi solicită ca primar să găsesc o soluție, pe o perioadă de timp, să-l mut într-o altă structură a Primăriei Târgu Jiu, tocmai determinat de faptul că se face o analiză a comisiei de disciplină și la ultimele solicitări o parte dintre angajații Direcției de Patrimoniu nu s-au prezentat la audieri. Încă nu s-a dat o soluție. Comisia și-a luat măsurile de precauție. Angajații vor merge la Comisia de Disciplină, cei care nu au fost până acum și vor declara ce consideră că s-a petrecut. Am ținut cont de acel referat și am luat această măsură. Comisia de Disciplină este independentă”, a declarat, miercuri, Marcel Romanescu, citat de Mediafax.





El susține că Marian Rotaru nu a fost suspendat din funcție în timpul cercetării întrucât Comisia de Disciplină nu a cerut acest lucru.





"Un director dintr-o instituție, în momentul în care îl muți într-o altă instituție, trebuie să-l duci pe poziție similară, deci puteam să aleg una dintre pozițiile de directori sau director adjunct. În urma concursului, dânsul a fost desemnat ca director al Direcției de Patrimoniu. Eu puteam, din funcțiile de conducere, să aleg una dintre funcții pe care să-l pot muta pe domnul Rotaru. La acest moment, temporar, postul de la Direcția de Protecție Socială este liber. La propunerea Comisiei de Disciplină, putea să fie și suspendat, dar, existând comisie de disciplină, îmi propune măsurile pe care pot să le iau”, a mai declarat Marcel Romanescu.





La momentul la care a apărut pe Facebook fotografia în care femeia de serviciu îi face pedichiura, Rotaru a susținut că poza ar fi fost făcută în urmă cu doi ani, când a avut o luxaţie la un picior.





Între timp, directorul s-a răzgândit, el spunând, miercuri, că a "recunoscut fapta" și este pregătit să lucreze și pe postul de adjunct la o altă direcție.





”Am fost detașat. Acum lucrez la Direcția de Protecție Socială, unde sunt director adjunct. Este o decizie pe care trebuie să o respect și cu asta am spus totul. (...) Am avut atunci nenorocita aceea de greșeală, mi-am regretat-o, am recunoscut-o, mi-am cerut scuze. În rest, profesional nu a avut ce să-mi găsească nimeni, nicio problemă și nu o să găsească niciodată. Când se va încheia cercetarea, atunci o să vedem”, a declarat Marian Rotaru, fostul șef al Direcţiei Publice de Patrimoniu.





Înainte de a fi director în Primăria Târgu Jiu, Marian Rotaru a fost primarul comunei Leleşti din judeţul Gorj.