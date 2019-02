Un primar refuză ca o tânără în scaun cu rotile să locuiască la el în comună. Ce motive invocă

Tânăra, în vârstă de 22 de ani, îl acuză pe primarul din comuna Nicorești că îi încalcă dreptul fundamental la liberă circulație deoarece se împotrivește mutării ei în localitate. Primarul i-a răspuns că cererea pentru prelungirea reședinței în comuna pe care o conduce nu conține date relevante și anunță că nu vrea să majoreze numărul persoanelor din comună beneficiare ale prestațiilor sociale de la bugetul local.Discuțiile au apărut în luna ianuarie, când Florica Mihaela Porumbaru a solicitat eliberarea unei adeverințe privind rolul fiscal de la Primăria Nicorești, necesară la Serviciul pentru Evidența Populației pentru schimbarea cărții de identitate.În solicitarea depusă la Primărie, femeia, care are domiciliul din buletin în Târgoviște, scrie că locuiește în Nicorești, județul Galați, din septembrie 2017 și, deoarece are o locuință în comuna gălățeană obținută în baza unui contract de comodat, solicită schimbarea cărții de identitate și a domiciliului. Fata, care a trăit în mai multe orfelinate, a ajuns în comuna gălățeană în urmă cu doi ani, fiind ajutată de reprezentanții unei asociații din Galați."Un prieten de al asociației ne-a spus despre Mihaela iar povestea ei ne-a impresionat, așa că am decis să o ajutăm. Din septembrie 2017, ea locuiește la sediul fundației Bunul Samaritean din Nicorești. Este un copil bun, foarte conștiincios, sensibil. S-a adaptat foarte bine la noi, și-a făcut prieteni și, cel mai important este că se simte în siguranță. Este trist că un primar din România anului 2019 poate să interzică cuiva dreptul să și schimbe domiciliul. Nu înțeleg atitudinea dânsului. Este abuzivă și discriminatorie”, a declarat pentru corespondentul Mediafax Ionel Melinte, reprezentantul fundației unde tânăra locuiește în prezent.Primarul comunei Nicorești a refuzat să elibereze actul solicitat de tânără susținând că cererea nu conține date relevante. De asemenea, el a scris în răspunsul oferit tinerei că nu vrea să majoreze numărul persoanelor din comună care beneficiază de indemnizație plătită sau asistent personal remunerat de Primăria Nicorești deoarece bugetul local nu poate susține astfel de cheltuieli."Datele solicitate (…) nu sunt relevante pentru prelungirea reședinței, biroul fiscal al primăriei nu are ca atribuții eliberarea de acte necesare pentru prelungirea reședinței. (...) După cum știți, în anul 2018, în ultimele trei luni ale anului, nu au fost achitate la timp indemizațiile și salariile asistenților personali, din cauză că numărul beneficiarilor a crescut în cursul anului, iar veniturile nu au fost suficiente. Prin urmare, dorim să nu mai ajungem în această situație și în anul 2019. În consecință, Primăria Nicorești nu va elibera niciun act pentru prelungirea reședinței sau stabilirea dumneavoastră în localitate, întrucât acest lucru ar însemna ca ulterior să solicitați și indemnizație sau asistent personal de la primărie. Bugetul local al comunei nu poate susține astfel de cheltuieli. (...)Vă înțelegem situația în care vă aflați, problemele cu care vă confruntați în familie, cu rudele, etc , însă din cauza constrângerilor bugetare nu putem accepta persoane din alte localități/județe decât cele care locuiesc deja pe raza comunei, pentru a le plăti de la bugetul local indemnizații sau alte beneficii sociale”, a scris primarul Ionel Boghiu, în răspunsul către tânără.După ce a primit răspunsul oficial, Mihaela Porumbaru a făcut o plângere, explicând că dorește să rămână în comuna gălățeană, unde primește asistență de la o fundație și l-a acuzat pe primar că îi refuză dreptul de a circula liber doar pentru că este o persoană cu handicap.Femeia - care suferă de un handicap grav - spune că se simte umilită și abuzată."Pe 16 ianuarie am solicitat eliberarea unei adeverințe la Primăria Nicorești, necesară la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tecuci pentru schimbarea cărții de identitate. Sunt titulara unui contract de comodat încheiat cu fundația Bunul Samaritean, contract prin care am asigurată folosința unui spațiu drept locuință. M-am lovit de refuzul domnului primar de a-mi elibera actul solicitat. Este o încălcare a legii și un coportament abuziv. Fiecărui cetățean îi este garantat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința oriunde în țară. Este discriminare, sunt o persoană cu nevoi speciale, în cărucior cu rotile. Mă simt umilită, nu fac decât să cer un drept care mi se cuvine. Mi-e teamă deoarece cartea de identitatea expiră pe 12 februarie și nu știu ce s-ar putea întâmpla. Domnul primar îmi tot spune să plec la Târgoviște, dar eu acolo nu am pe nimeni. Singura mea legătură cu orașul este că m-am născut acolo. În realitate, nu mai am niciun fel de legătură familială și nici locuință în Târgoviște. Casa mea este acum la Nicorești”, a declarat Florica Mihaela Porumbaru.Tânăra a anunțat că se va adresa instanței pentru obținerea documentului refuzat de primarul din Nicorești și că va solicita plata indemnizației de îngrijire pentru toată perioada cuprinsă între depunerea cererii de chemare în judecată și pronunțarea unei hotărâri judecătorești, deoarece nu are alte mijloace de întreținere. De asemenea, cazul a intrat în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, după ce a fost depusă o petiție.