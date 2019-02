”Chirurgul” Matteo Politi: Am folosit o avocată pentru a obține dreptul de practică / Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt

Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private, deşi absolvise doar opt clase, a declarat, marți seară, că a plătit o avocată pentru a obține dreptul de a practica în țara noastră și că aceasta i-a transmis că toate actele sunt în regulă. El a refuzat să spună unde este, transmite Mediafax.





"În momentul în care am venit în România, cum nu știu cum funcționează sistemul la dumneavoastră în țară, am folosit, așa cum folosește toată lumea, un avocat, căruia i-am dat toate documentele necesare, toate documentele pe care ea, ca avocat, mi le-a cerut. De asemenea, am semnat ceea ce în română se numește o procură. Așadar, ea a avut toate documentele mele, ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, ea a spus că am dreptul de practică în România. (...) În momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, pot să mă numesc medic. Dacă o instituție mi-a dat acest drept...diplomele mele mi-au fost recunoscute, echivalate", a declarat Politi, la Xtra Night Show.





Italianul a refuzat să spună numele complet al avocatei, precizând doar prenumele "Laura".





Matteo Politi a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebarea dacă mai este sau nu în România. „Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt", a completat acesta.

Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit să opereze în mai multe clinici din București , inclusiv la Spitalul Monza. După ce a fost condamnat, bărbatul a fugit din Italia, venind în România, sub o altă identitate, și a primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa ca chirurg plastician, scrie Libertatea.