VIDEO Inimi sub bisturiu, episodul I. Povestea micuței cu sindrom Down salvată de un medic român stabilit în străinătate

​ Miruna are 6 luni și este un copil iubit. Are o malformație cardiacă gravă și sindrom Down. A fost diagnosticată la naștere, însă până acum a fost refuzată pentru operație de către alți medici.







​La 8 dimineață, Miruna a intrat în sala de operație la Spitalul Polisano-MedLife din Sibiu.

Timp de 4 ore medicii au făcut o corecție chirurgicală definitivă pentru diagnosticul de canal atrioventricular comun complet.









În timp ce așteaptă, mama Mirunei spune ca și-ar fi dorit patru copii. Ii este greu să răspundă prietenilor și rudelor, care o întreabă de operație. Are speranțe, însă și o frică mare: ''să nu i se oprească inimioara Mirunei, să nu mai bată''.

Pentru mama Mirunei acesta a fost cel mai greu moment: A fost groaznic să ți se ia din brațe și să nu știi ce se întâmplă și...Ce s-ar fi intamplat cu Miruna, dacă nu ar fi fost operată acum, ne spune Șerban Stoica, specialist în chirurgie cardio toracică, medicul care a operat-o pe Miruna:''Boala asta avansează și creează o încărcare a circulației, în primul rând a circulației pulmonare și plămânii treptat se strică. Pe urmă se ajunge la un stadiu la care operația nu se mai poate face, nu din motive tehnice, dar fiziologia este de așa natură că plămânii sunt prea deteriorati și de asta la patologia asta trebuie intervenit în primele luni, primii ani de viață cel târziu si fără tratament asta scurtează viața considerabil.''La o zi după operație, mama Mirunei zâmbește: ''Nu aveam speranțe să fie bine, dar e peste așteptările mele. Mi-era teamă groaznic de operație. Știu că doctorii au făcut tot ce au putut și ea a reacționat bine și e bine. Să fii mama Mirunei e frumos, dar e și greu. Orice copil e minunat. E minunat să ai copii, dar e greu când sunt probleme... E greu...''Miruna are sindrom Down și a fost refuzată pentru operație de către alți medici.Dr. Şerban Stoica, medic primar în chirurgie cardiovasculară pediatrică la Spitalul Universitar din Bristol, a venit în România special pentru intervențiile probono și spune că ''în practica modernă nu se mai diferențiază, orice copil beneficiază de tratament, indiferent de alte probleme, alte comorbiditati, îi tratăm pe toți în mod egal. Deci, șansele Mirunei sunt bune''.În România, se nasc anual 1500 de copii cu malformații cardiace și numărul lor este în continuă creștere.9 copii cu malformații cardiace, printre care și Miruna, au fost tratați pro bono la Sibiu, prin programul “Inimi Sănătoase pentru Copii”, derulat de Fundația Polisano, cu sprijinul MedLife.