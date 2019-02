Guvernul retrage statutul de utilitate publică Centrului de Resurse Juridice înființat de fundația lui Soros, la cererea organizației. CRJ: Nu am vrut să beneficiem de nimic, am cerut acest statut ca să vedem cum se obține

Fundația "Centrul de Resurse Juridice” (CRJ) - înființată în anul 1998 de către Fundația pentru o Societate Deschisă înființată de George Soros - va pierde statutul de utilitate publică obținut în 2004, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern. Statutul de utilitate publică va fi retras la solicitarea organizației, ai cărei reprezentanți au explicat pentru HotNews că nu au beneficiat și nici nu au vrut vreodată să obțină vreo facilitate, ci și-au depus actele pentru a obține acest statut, în guvernarea Năstase, pentru a vedea cum se obține.





Proiectul de Hotărâre de Guvern - postat pe site-ul Ministerului Justiției - are un singur articol: "Se retrage statutul de utilitate publică recunoscut Fundației Centrul de Resurse Juridice, prin Hotărârea Guvernului nr. 1277/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004".





Ministerul Justiției propune retragerea recunoașterii statutului de utilitate publică Fundaţiei "Centrul de Resurse Juridice" pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, articol care prevede dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmește că asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică.





Potrivit legii, asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiţiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale, însoţite de dovada eliberată de Monitorul Oficial că s-a solicitat publicarea acestora şi în Monitorul Oficial al României.





Ministerul Justiției spune, în nota de fundamentare a proiectului, că Fundaţia "Centrul de Resurse Juridice" nu și-a îndeplinit această obligație nici din proprie inițiativă, nici în urma înștiințărilor transmise în acest scop de către minister.





"Cu aceste ocazii, fundația a comunicat Ministerului Justiției că neîndeplinirea obligației legale se justifică prin faptul că aceasta nu mai dorește să beneficieze de statutul de utilitate publică, iar prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 nu permit asociațiilor și fundațiilor renunțarea la acest statut", argumentează Ministerul Justiției.





Ce spun reprezentanții Fundației "Centrul de Resurse Juridice”





Reprezentanții Fundației "Centrul de Resurse Juridice” spun că ei au cerut retragerea acestui statut și au forțat Ministerul Justiției prin faptul că nu și-au mai publicat raportul de activitate, așa cum sunt obligați de lege.





"Nu ne-am dorit să beneficiem de acest statut. Legea conferă doar dreptul gratuit de folosință a unor clădiri. De bani publici nu am beneficiat, pentru că chiar noi am fost inițiatorii modificării articolului care spunea că cine are utilitate publică are prioritate la fonduri publice, pledând ca banii publici să fie obținuți pe bază de competiție onestă de proiecte, ci nu în funcție de statut", a declarat pentru HotNews.ro Georgiana Iorgulescu, director CRJ.





Ea a spus că fundația a obținut acest statut în 2004, când a depus actele pentru a vedea cum se obțină acest statut, ca posibil litigiu cu Guvernul. "Din păcate, l-am primit, așa cum au primit foarte mulți, la sfârșit de 2004, pe final de mandat al Guvernului Năstase. Nu am folosit niciodată acest statut”, a explicat reprezentanta CRJ





Ea afirmă că acest statut a fost menținut de fundație atâta timp pentru că legea nu prevede nicio posibilitate de retragere unilaterală. "În aceste condiții, nu am mai publicat în Monitorul Oficial raportul de activitate și bilanțul, pe care eram obligați să lege să le publicăm, sperând să ne sancționeze cineva și să ne ia acest statut. Pentru că legea nu prevedea o altă posibilitate, am făcut acest lucru și apoi am purtat o corespondență cu Ministerul Justiției, rugând să ne ia acest statut și am reușit", a adăugat directorul fundației "Centrul de Resurse Juridice”.





Ce condiții trebuie îndeplinite pentru obținerea statutului de utilitate publică





O asociaţie sau fundaţie poate fi recunoscută de către Guvern ca fiind de utilitate publică dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, respectiv dacă:





a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;





b) funcţionează de cel puţin 3 ani;





c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;





d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial".





Motivele pentru care poate fi retras statutul de utilitate publică





Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată și poate fi retrasă în cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una ori mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, precum și în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41 alin. (2), respectiv:





a) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;





b) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;





c) obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.





Facilitățile fiscale prevăzute în Codul Fiscal pentru organizațiile de utilitate publică





a) scutirea de la plată impozitului pe profit pentru veniturile obținute din reclamă și publicitate pentru pentru acele organizațiile nonprofit de utilitate publică din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății.





b) scutirea de la plată accizelor pentru orice produs importat, provenit din donații sau finanțat direct din împrumuturi nerambursabile, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate precum și din programe de cooperare științifică și tehnică.

OG 26/2000 recunoaște dreptul organizațiilor cu stătut de utilitate publică de a li se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică. Acest drept a fost introdus odată cu modificarea adusă prin Legea 246/2005 modificând prevederea trecută ce se referea doar la dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial.