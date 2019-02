Digi Sport: „Aţi fost la Kennedy acasă, ce aţi mâncat?” Dezvăluire spumoasă a lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut în tinerețe, cu mult timp înainte să ajungă cel mai bogat român. După ce a vorbit despre primele comerţuri pe care le-a făcut, dar şi de perioada când era verificat de Securitate."Până și în SUA știau de ce mă duc acasă la președintele Kennedy. Când am venit înapoi, în anii '60, m-au luat '- Tovarășu' Țiriac, ați fost la Washington. Ce ați făcut? - Cum ce-am făcut? Am jucat tenis. - Nu, nu, dar ați văzut pe cineva? - Erau câteva mii acolo pe care i-am văzut. Or fi fost și de la ambasadă... - De ce n-ați scris că ați fost acasă la Kennedy? Până când şi în SUA ştiau că mă duc acasă la Kennedy. De 5 ani tot mergeam. Mâncăm cârnaţi, punem nişte cârnaţi la fript şi jucăm fotbal american. Până şi CIA ne ştiau", a spus Ion Ţiriac la Antena 3.