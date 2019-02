Cutremur cu magnitudinea de 3.9 pe scara Richter în zona seismică Vrancea, județul Buzău

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite că s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.9 pe scara Richter, la adancimea de 113km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grad(e) Mercalli, potrivit INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(27km), Covasna(40km), Întorsura Buzăului(49km), Târgu Secuiesc(54km), Buzău(60km).Acesta a fost al patrulea cutremur înregistrat în zona seismică Vrancea doar în această lună.