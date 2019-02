VIDEO Urs filmat în timp ce se plimba în zona spitalului din Miercurea Ciuc

Potrivit sursei citate, ursul, care ar cântări aproximativ 500 de kilograme, a încercat să ajungă în curțile oamenilor."Chiar dacă am aprins lumina, am ţipat, nu l-am putut speria", spune șeful CJ Harghita.Oamenii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns jandarmii, care au reușit să alunge animalul.Nu este prima dată când un urs ajunge în zona spitalului din Miercurea Ciuc, președintele Consiliului Județean făcând apel de mai multe să fie luate măsuri. "Am cerut de mai multe ori să luăm măsurile necesare, toate acestea nu s-au întâmplat până acum!", a adăugat Borboly Csaba.