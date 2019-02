Sibiu: O tânără însărcinată a ajuns în comă la spital după un accident produs de un şofer băut

Două tinere au ajuns, duminică dimineaţa, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, una dintre ele, care este însărcinată, fiind în comă, intubată, în urma unui accident rutier produs de un şofer în stare de ebrietate, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), citat de Agerpres.





"Accident rutier, ieşire din municipiul Sibiu spre Şelimbăr: echipaj de pompieri din cadrul ISU Sibiu a intervenit pentru descarcerarea a două femei, care au necesitat şi asistenţă medicală, una dintre ele, aproximativ 25 de ani, în stare comatoasă, însărcinată, a fost intubată şi transportată la spital de către echipajul SMURD. Cealaltă, conştientă, policontuzionată, 17 ani, a fost preluată şi transportată la spital de către echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Cristina Criveanu.





Cele două tinere au fost rănite într-un accident rutier produs de un şofer în stare de ebrietate, la intrarea în municipiul Sibiu, intersecţia DN1 cu strada Doamna Stanca din comuna Şelimbăr, conform IPJ.





"Intrare in municipiul Sibiu, intersecţie DN 1 cu str. Doamna Stanca, accident rutier pe fondul neacordării de prioritate auto, coliziune două turisme. Şoferul care a produs evenimentul are 34 de ani, sibian, 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat. Doua tinere, pasagere în auto nevinovat, au fost transportate la spital. (...) Cele două tinere au 17, respectiv 25 de ani, cea din urma transportată la spital inconştientă, stare comatoasă", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.