​​VIDEO Cum pot face elevii nevăzători programare. "Totul a pornit de la Rohan, băiatul meu care este orb şi care e interesat foarte mult de programare"

Câteva dispozitive ovale şi albe de mici dimensiuni, fiecare dotat cu un buton, legate prin nişte fire albe la un computer, şi programarea devine o treabă serioasă pentru elevii cu probleme de vedere, care învață astfel folosindu-și simțul tactil. Cel puţin aşa a gândit Cecily Morrison, cercetătoare la Microsoft, care a lucrat timp de patru ani pentru programul Code Jumper, ce va fi folosit de către elevii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani în şcolile normale sau speciale din Marea Britanie şi din întreaga lume.

(Corespondenţă din Londra)

Programul a fost lansat de către Microsoft la BETT 2019, cel mai mare târg de educaţie din lume, iar cercetătoarea Cecily Morrison a făcut demonstraţii în direct despre modul în care elevii cu probleme de vedere pot învăţa programare."Povestea lui Code Jumper poate să fie amuzantă, dacă ţinem seama că vorbim de elevii cu probleme de vedere. Totul a pornit de la Rohan, băiatul meu care este orb şi care e interesat foarte mult de programare, dar toată tehnologia folosită pentru persoanele cu deficienţe de vedere e foarte învechită. Aşa că ştiu foarte bine care sunt nevoile copiilor cu probleme de vedere. Ei învaţă programare prin simţul lor tactil. Pe de altă parte, sunt foarte interesată de tehnologie, fiind cercetătoare în tehnologie. Şi aşa am ajuns la ideea să folosim tehnologia pentru aceşti copii şi astfel ei să poată să-şi creeze singuri propria tehnologie", a spus Cecily Morrison.Code Jumper este conceput pentru elevii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani, dar poate fi folosit şi de către elevii mai mari care nu au noţiuni de programare. Până acum, programul a fost folosit în avanpremieră de 75 elevi cu probleme de vedere din Marea Britanie şi de către 30 de profesori care predau fie în şcoli normale, fie în şcoli speciale.Programul este foarte uşor de folosit pentru că dispozitivele colorate sunt conectate împreună la firele albe, care apoi sunt conectate la computer. Elevii le pot folosi pentru programe de calculator care spun poveşti, pot compune muzică, pot face şi glume, explică cercetătoarea.Practic, elevii învaţă prin simţul tactil, iar Code Jumper le permite să conetcteze dispozitivele fizice între ele şi să prin comenzile pe care le trimit să creeze un program. Limbajul recunosc noţiunile de programare în funcţie de sunetele pe care le scot atunci când apasă butoanele. La început, limbajul de programare învăţat este unul simplu.Important este că programul poate fi folosit şi de către profesorii care nu știu nimic despre programare."Orice profesor sau învăţător poate folosi acest program la clasă. Nu trebuie să ai noţiuni de programare pentru a folosi un astfel de program", mai spune Cecily."Programul este unul bazat pe simţul tactil, pentru că am realizat că pentru elevii de 7-8 ani era foarte greu să folosească tehnologia specială pentru persoanele cu probleme de vedere pentru a face programare. Am realizat că avem nevoie de ceva dispozitive fizice pe care ei să le manevreze cu uşurinţă", arată Cecily Morrison.Una dintre şcolile unde programul a fost testat deja este New College Worcester din Marea Britanie, unde elevii au încercat să creeze propriile programe de programare. Elevii spun că prin intermediul noului program au putut să scrie şi să construiască pentru prima dată un program, spre deosebire de ceea ce se întâmpla până acum, când numai învăţau programare pe calculator."Când am folosit acest program m-am simţit independent. Să codificăm a fost o experienţă extraordinară", a spus Daniel, un elev în vârstă de 11 ani.Microsoft a anunţat că va transfera drepturile de folosinţă ale programului Code Jumper organizaţiei nonguvernamentale American Printing House for the Blind, organizaţie care creează şi distribuie produse şi servicii pentru persoanele nevăzătoare.În următorii 5 ani, American Printing House for the Blind îşi propune să ofere acest program gratuit elevilor cu probleme de vedere din întreaga lume. Anul acesta, Code Jumper va putea fi folosit în SUA, Marea Britanie, Canada, India şi Australia.