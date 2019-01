Iohannis cere Ministerului Apărării să clarifice problema achiziționării corvetelor

Președintele Klaus Iohannis a cerut, joi, Ministerului Apărării să clarifice cât mai repede problema achiziționării corvetelor și să ”livreze”, adăugând că România are la dispoziție fondurile necesare pentru o astfel de achiziție.







”De ce nu se progresează pe corvete? E o întrebare la care Ministerul Apărării trebuie să răspundă. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare. MApN trebuie să livreze. Sper că această abordare se regăsește și la MapN. Răspunsul cu corvetele o să îl primim probabil când va primi răspuns la acea sesizare. Dar în ansamblu avem la dispoziție fondurile, pentru că e un angajament al României, nu doar al CSAT, al Ministerului”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declarație de presă susținută alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.







Președintele Iohannis a mai spus că România ar fi în grafic cu programele strategice de înzestrare a armatei, aprobate în CSAT, însă mai apar „sincope”.





„România și-a asumat 2% pentru apărare. În CSAT am luat aceste chestiuni în discuție la început și avem o mare oportunitate de tip strategic, putem să abordăm înzestrarea armatei din punct de vedere strategic, aproape lung. Avem un plan pentru 10 ani. Acest lucru face posibile achiziții care nu au fost la îndemâna programelor de înzestrare. Unele au demarat foarte bine și sunt în desfășurare. Deci nu trebuie să spunem că nu se întâmplă nimic. Sigur neavând practic de la Revoluție încoace exercițiul unor programe mari de înzestrare de tip strategic, lucrurile se mișcă parțial mai greu. Apar sincope, probleme neprevăzute și toate acestea trebuie depășite. În CSAT am discutat în fiecare an cum adaptăm aceste programe strategice. Suntem în grafic”, a spus Iohannis, citat de Mediafax.





Suspendarea procedurii a venit după ce Șantierul Naval Constanța (SNC) a acționat în instanță Guvernul și MApN, cerând anularea licitației privind programul de înzestrare cu corvete multifuncționale. La primul termen al procesului instanța a dispus amânarea dosarului termenul de miercuri, Șantierul Naval Constanța nu a fost reprezentat de avocat, astfel că instanța a dispus amânarea dosarului. Un nou termen de judecată a fost stabilit pentru data de 20 februarie.