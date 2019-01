Un nou protest în stradă al elevilor din Constanța, care cer reducere pentru transportul județean. Autorități: Vor să meargă de la plajă până la discotecă

Zeci de elevi constănțeni au protestat, miercuri, cerând acordarea reducerilor de 50 la sută la transportul județean pentru elevi și studenți. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța spun că elevii vor decontarea pe toate rutele județene, pentru a putea merge "de la plajă până la discotecă".





Elevii s-au strâns pe platoul din fața Consiliului Județean Constanța, acuzându-l pe președinte instituției, Marius-Horia Țuțuianu, că nu și-a respectat promisiunea de a soluționa problema reducerilor la transportul județean pentru elevi.





"Am venit cu o solicitare de a înceta amânările, promisiunile deșarte și de a adopta un proiect de hotărâre prin care elevii din județul Constanța să poată beneficia de reducerile cu care sunt îndreptățiți conform legii 1/2011. Până în momentul de față am primit argumente că nu se poate aplica această lege, am primit argumente că nu ar exista bani pentru a se aplica această lege”, a declarat Andrei-Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor Constanța, citat de Mediafax.





El le-a cerut consilierilor județeni convocarea unei ședințe extraordinare pentru săptămâna viitoare, pentru adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea reducerilor pentru elevi și studenți la transportul județean.





O delegație a protestatarilor a fost primită de președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, dar discuțiile nu au ajuns la un rezultat mulțumitor pentru elevi.





"Am fost întotdeauna deschis la dialog, chiar dacă nu am fost de acord cu metodele adoptate de reprezentanții acestui ONG. Indiferent de ce modalități adoptă pentru a impresiona opinia publică, eu nu pot și nu voi încălca legea”, a declarat, la finalul discuțiilor, Horia Țuțuianu.





E; îi acuză pe elevi că nu ar dori decontarea transportului pentru a merge la școală, ci că, de fapt, vor decontarea pe toate rutele județene "pentru a merge în orice localitate din județ, începând de la plajă până la discotecă”.





"La prima întâlnire pe care am avut-o, Asociația Elevilor din Constanța a cerut subvenții pentru 5.000 - 7.000 de elevi. Ulterior, s-au răzgândit și au precizat că, mai realist, ar fi numărul de 30.000 de elevi. În primul rând, aștept din partea reprezentanților asociației un număr real de elevi pentru care solicită subvenție. În al doilea rând, așa cum le-am explicat în repetate rânduri, trebuie să respectăm pașii legali. Astfel, ținând cont de aspectele economice și juridice, după consumarea etapelor legale și în raport cu resursele financiare existente, vom fi în măsură să gândim o strategie în privința acordării acestor subvenții”, a mai spus președintele Consiliului Județean Constanța.





El a fost completat de șeful Inspectoratului Școlar Județean, Gabriela Bucovală, care a explicat că, potrivit legii, li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita a 50 de kilometri, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus întors pe semestru dacă locuiesc în gazdă, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.





"Avem 2.328 de elevi care se deplasează în interes educațional, elevi care fac naveta efectiv. Dintre aceștia, 1.634 beneficiază de decont, 1.244 beneficiază de decont din fondurile Ministerului Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar, iar alți 390, care probabil nu se încadrează în prevederile legale, beneficiază de decont prin autoritățile locale. Altor 694 de elevi care fac naveta, elevi de liceu, nu li se decontează naveta pentru că nu se încadrează în prevederile legale”, a declarat Gabriela Bucovală.





Acesta este al treilea protest de la începutul anului, discuțiile purtate și atunci cu conducerea Consiliului Județean nefiind materializate așa cum și-au dorit elevii.





Elevii spun că vor continua să protesteze la următoarea ședință a Consiliului Județean.





De asemenea, pe același subiect, anul trecut ei au dat în judecat[ Consiliul Județean Constanța, dosarul fiind pe rolul Tribunalului Constanța.