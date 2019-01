Procurorul general obține o primă victorie cu ministrul Justiției - procesul în care cere suspendarea revocării va fi judecat la Alba Iulia

Procesul prin care procurorul general Augustin Lazăr cere suspendarea procedurii de revocare declanșate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va judeca la Curtea de Apel din Alba Iulia, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. De altfel, Lazăr a intentat procesul la instanța din Alba Iulia, acolo unde își are domiciliul, în timp ce Tudorel Toader a susținut că în acest caz competența de soluționare ar reveni Curții de Apel București și l-a acuzat pe procurorul general că vrea "să tragă de timp".





Decizia a fost luată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție, chemată să decidă ce instanță este competentă să judece acest dosar, care s-a plimbat între Curtea de Apel Alba Iulia și Curtea de Apel București.





Reprezentantul Ministerului Justiţiei a cerut ca procesul să fie judecat la Curtea de Apel Bucureşti, invocând excepţia necompetenţei teritoriale, în timp ce avocatul lui Augustin Lazăr a cerut ca procesul să fie judecat în continuare la Curtea de Apel Alba Iulia, invocând faptul că procurorul general are acolo domiciliul.





În 2 noiembrie, procurorul general Augustin Lazăr a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie declanșată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Augustin Lazăr a cerut și suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii ministrului, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.





Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit însă că nu are competenţa teritorială să judece acest dosar, pe care l-a trimis Curții de Apel Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. În 12 decembrie însă, Curtea de Apel Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţă de a judeca procesul şi a retrimis dosarul Curții de Apel Alba Iulia.





Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut că instanța competentă să judece acest dosar este Curtea de Apel București și l-a acuzat pe Augustin Lazăr că vrea să tragă de timp.

"Instanța de contencios administrativ a declinat competența soluționării acțiunii procurorului general, de la domiciliul reclamantului către instanță din Capitală. Oare autorul plângerii chiar nu cunoștea regulile de competență sau pur și simplu a vrut să mai tragă de timp ?", scria pe Facebook Tudorel Toader.





În 24 octombrie, Tudorel Toader a anunţat declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general, Augustin Lazăr. Ministrul Justiţiei a invocat 20 de puncte, între care probleme grave de comportament şi comunicare publică, probleme grave de management, lipsa organizării eficiente şi a asumării responsabilităţii, discursuri eminamente politice şi acuzaţii la adresa autorităţilor statului, contestarea deciziilor Curţii Constituţionale, neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scară largă a delegărilor în funcţii de conducere, critici aduse Parlamentului şi Guvernului, modul de desfăşurare a anchetei privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august, încălcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI.





Luni seară, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat la Antena 3 că argumentele pentru revocarea procurorului general sunt astăzi "chiar mai convingătoare, mai consistente, mai puternice chiar" decât la momentul în care a prezentat raportul de evaluare.

El a mai susținut că decizia Curții Constituționale în urma căreia Laura Codruța Kovesi a fost revocată de la șefia DNA este "absolut valabilă, la indigo", și pentru procurorul general. "Încă nu e târziu. Eu, ca ministru al Justiţiei, nu pot sesiza eu, va trebui doar doamna prim-ministru, decizia aparține premierului. Dar nu există altă cale de urmat", a declarat Toader despre o sesizare a CCR în cazul procurorului general.