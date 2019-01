Cum îi răspund primarii lui Liviu Dragnea, care susține că vor primi câți bani au cerut: Noi nu suntem niște fraieri care nu înțelegem cifrele sau cum circulă banii

"​

"Am făcut apel la doamna prim-ministru, i-am explicat facturile foarte mari pe care trebuie să le plătim și trebuie să înțeleagă că, deși Capitala pare că are un buget mare, când te raportezi la toate cheltuielile, banii sunt foarte puțini. Așteptăm de la doamna prim-ministru o reacție. Ne-a ascultat pe toți, a notat și sperăm ca după ședința de Guvern să ne dea un răspuns privind procentul care va fi alocat administrațiilor locale", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.Ea a mai spus că "cea mai mare lovitură" pentru Primăria Capitalei va fi în ceea ce privește termoficarea, pentru că va fi foarte greu, spre imposibil, ca municipalitatea să plătească creanța ELCEN și "să salveze de la faliment RADET și ELCEN".La rândul său, Robert Negoiță a spus că pentru a fi acoperite pierderile din 2017 și pentru a putea susține investițiile, administrațiile au nevoie de o alocare de 67% din bugetul de stat pe 2019."Noi nu suntem niște fraieri care nu înțelegem cifrele, legile sau cum circulă banii. Cerem doar să nu ne fie afectate bugetele", a spus Robert Negoiță.Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a acuzat că Ministerul Finanțelor nici măcar nu are o analiză pe fiecare localitate privind bugetul."60% pentru noi ar însemna un dezastru, dacă va trebui să preluăm și cheltuielile de asistență socială, așa cum s-a propus. Va fi dezastru. Este un moment foarte greu pentru administrații", a declarat Falcă.În vreme ce primarii erau primiți la Palatul Victoria de premierul Dăncilă, înaintea ședinței de Guvern, șeful PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, pe Facebook, că primăriile vor primi bani așa cum au cerut. „Win-win situation pentru autoritățile locale”: mai mult pentru cei săraci, fără pierderi la cei bogați”, a comentat el.Postarea lui Dragnea:"Comunitățile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României: circa 77 miliarde de lei, adică aproape jumătate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.).Aleșii locali vor păstra toate sumele încasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA. Niciun județ nu va avea mai puțin de 400 lei/locuitor, față de doar 250 anterior, și nicio primărie nu va avea mai puțin de 1.200 lei/locuitor față de doar 750 lei înainte.Primăriile vor opri direct 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare. Si bucureștenii vor avea mai mult decât înainte.Va avea loc o descentralizare a finanțelor, aleșii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului, dar tot vor rămâne cu 9 miliarde mai mult decât aveau înainte".