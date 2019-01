Cum răspunde Raed Arafat criticilor după transmiterea mesajului Ro-Alert în care bucureștenilor li se cerea să nu mai sune le 112 dacă nu au urgențe

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, susține că scopul mesajului Ro-Alert transmis la sfârşitul săptămânii trecute în Bucureşti a fost de a ruga populaţia să folosească numărul 112 corect, doar pentru urgenţe reale, pentru a se putea interveni în caz de necesitate, pentru că "puteau fi uciși oameni dând telefoane zece pentru o creangă căzută". Arafat spune că, în pofida criticilor și a glumelor apărute pe această temă, sistemul a funcționat foarte bine.





Arafat a spus că folosirea Ro-Alert a fost o variantă mai bună decât a mesajelor telefonice, iar scopul nu a fost alertarea populaţia, ci pentru a o ruga "să folosească 112 mai corect şi ca să deblocăm sau să reducem impactul pe 112, ca să poată să răspundă la urgenţele reale".





"Pentru că puteam să ucidem oameni dând telefoane zece oameni pentru o creangă căzută şi, pe partea cealaltă, să nu putem să preluăm un apel pentru un accident rutier. Şi atunci, decizia noastră a fost să dăm mesajul. Au apărut critici la treaba asta şi glume, dar părerea mea este că sistemul a funcţionat foarte bine. Faptul că am apelat la populaţie şi populaţia a înţeles şi a scăzut numărul apelurilor arată o formă de colaborare între structurile situaţiilor de urgenţă şi populaţie", a declarat şeful DSU, la Constanța, la finalul prezentării bilanţului de activitate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".





Arafat a menţionat că la 112 s-au primit peste 3.000 de apeluri într-o oră, de circa zece ori mai multe decât în mod obişnuit.





"Problema este câte din aceste apeluri au însemnat pericol vital sau urgenţe reale din punctul de vedere al structurilor situaţiilor de urgenţă şi pot să vă spun că, într-o singură oră, au intrat cam 3.100 de apeluri, la un dispecerat unde, de regulă, intră, pe oră, cam 200 - 400 de apeluri telefonice. Am dublat personalul acolo, am dublat cu colegii de la STS la 112, am dublat la ISU, am dublat personalul de intervenţie, a venit o tură întreagă de acasă. Totul s-a făcut, dar trebuia să transmitem mesajul pentru că omul simplu nu ştie ce se întâmplă acolo, el vede creanga şi imediat ia şi sună la 112. În unele cartiere, acolo unde s-a putut şi unde nu erau arbori mari căzuţi care trebuiau tăiaţi şi după asta înlăturaţi, oamenii au coborât şi au făcut asta cu mâna lor, fără să trebuiască să vină pompierii. În alte zone au dat telefon şi au aşteptat, asta se întâmplă întotdeauna", a afirmat Raed Arafat, citat de Agerpres.